Santos: El acuerdo de paz en Colombia también debe proteger los bosques

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El histórico acuerdo de paz de 2016 en Colombia también busca proteger los bosques y luchar así contra el cambio climático, dijo a la AFP su artífice, el expresidente Juan Manuel Santos, al margen de una conferencia en Santa Marta para avanzar hacia energías limpias.

Calzado con unas zapatillas que le regaló su esposa, con un bordado del símbolo de la paz en una y de una hoja de marihuana en otra para «conciliar» paz y naturaleza, Santos, de 74 años, participa en la Primera Conferencia Internacional para la Transición más allá de los Combustibles Fósiles, que reúne hasta el miércoles en esta ciudad caribeña a casi 60 países.

El Nobel de la Paz, atribuido por el pacto que desarmó a la guerrilla de las FARC, advirtió a la vez del «retorno» de la violencia en su país, escenario desde hace más de seis décadas de un conflicto entre fuerzas estatales, guerrillas y narcotraficantes que deja más de un millón de muertos y nueve millones de desplazados.

A continuación, extractos de la entrevista editados para una mejor comprensión:

Pregunta: ¿Qué resultados espera de la conferencia de Santa Marta para abordar la salida del petróleo, el carbón y el gas, los mayores contaminantes del planeta?

Respuesta: «Ojalá podamos hacer una transición más rápida y más justa hacia las energías renovables. Los que han sido invitados aquí ya están convencidos de eso y el propósito es que salga una acción más concreta para estimular a los países (a salir de los combustibles fósiles)».

P: Muchos países presentes tienen grandes paradojas climáticas, como Colombia, gran productor de carbón, o Brasil, que anunció que busca explorar petróleo con México en aguas profundas del Golfo de México. ¿Así es posible avanzar en la transición?

R: «Son paradojas que por supuesto no contribuyen al buen propósito. Inclusive el presidente (colombiano Gustavo) Petro recientemente bajó el precio de la gasolina, o sea, subió los subsidios a la gasolina, y uno de los propósitos de esta conferencia es precisamente abolir estos para la gasolina, el diésel y los combustibles fósiles. Los líderes tienen que dejar de tomar las decisiones en función del corto plazo, de sus intereses electorales. Liderazgo de largo plazo, así sean muchas decisiones impopulares, es lo que el mundo necesita».

– «La violencia está retornando» –

P: Como laureado del Nobel de la Paz, ¿cómo afecta la destrucción de la naturaleza a la paz en el mundo?

R: «Está muy vinculado. Me lo dijeron los indígenas, especialmente los Kogui de la Sierra Nevada, muy cerca de donde estamos (en Santa Marta). Cuando fui a decirles ‘Ya hicimos la paz con la guerrilla más antigua y más poderosa del hemisferio occidental y ahora vamos a hacer la paz con la naturaleza’, me dijeron ‘Sí, pero hágala de verdad, porque la paz con la naturaleza es necesaria para la paz entre seres humanos’. Y lo estamos sufriendo. Los efectos del cambio climático están incentivando conflictos armados en el mundo entero».

P: En Colombia, la deforestación se disparó justo tras la entrada en vigor del acuerdo de paz. ¿A qué se debió?

R: «Porque no se implementó como debido el proceso, que tenía entre sus objetivos y, tiene todavía, controlar el territorio con las comunidades para evitar el crimen organizado, que es tal vez el motivo principal para la deforestación. Esta, no solamente en Colombia, también en Brasil, Ecuador, Perú, en todos los países amazónicos, está incentivada principalmente por el crimen organizado. Utilizan la ganadería y la minería ilegal como fuentes de financiación y eso fomenta la deforestación».

P: ¿Un nuevo acuerdo de paz debería incluir medidas contra la deforestación?

R: «Sin duda alguna. Pero lo que pasa es que se están haciendo acuerdos de paz sin una planeación adecuada, con grupos que no tienen ningún objetivo político. Entonces, si hay un verdadero tratamiento adecuado para eliminar los carteles de la droga y de la mafia, por supuesto que el objetivo de la deforestación debe ser uno de los principales».

P: A un mes de las presidenciales, Colombia registró el fin de semana el peor atentado contra civiles en las últimas tres décadas, con decenas de muertos. ¿Teme un regreso de la violencia en el país?

R: «Estamos viendo que la violencia está retornando en muchas regiones por la falta de implementación del acuerdo de paz, la falta de una política de seguridad coherente, y las bandas criminales están aprovechando de esa situación, inclusive las peleas entre ellas. Eso ha generado mucha de la violencia».

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