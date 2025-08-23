Saprissa destituye a Paulo César Wanchope y contrata a Vladimir Quesada

San José, 22 ago (EFE).- Saprissa despidió este viernes al entrenador Paulo César Wanchope como consecuencia del inicio irregular de temporada en la liga local y la Copa Centroamericana, en la que el Monstruo Morado complicó sus opciones de clasificar a los cuartos de final al perder con el Independiente panameño.

Saprissa anunció como nuevo entrenador a Vladimir Quesada, un hombre de la casa, exjugador del club y quien como entrenador llevó al equipo a la conquista de cuatro títulos: el del Torneo Clausura de 2018 y el del 2023, y en el Torneo Apertura de 2023 y de 2024.

«El Deportivo Saprissa informa que Paulo César Wanchope no continuará como director técnico del primer equipo masculino. La institución le agradece profundamente por el compromiso, la dedicación y el profesionalismo demostrados durante su gestión, y le desea el mayor de los éxitos en sus futuros proyectos», indica un comunicado del club.

Wanchope, una leyenda del fútbol costarricense como jugador de clubes europeos y la selección, estaba en el centro de las críticas por el bajo nivel de Saprissa en las primeras 4 jornadas del Torneo Apertura en las que sumó 7 puntos que lo tienen en la quinta casilla.

Quesada vuelve al banquillo del equipo tras casi un año de haber finalizado su etapa anterior y debutará el sábado por la liga local en casa contra el Sporting, para luego enfrentar el definitorio compromiso por la Copa Centroamericana frente al Motagua hondureño, el martes.

Con Wanchope en el banquillo, Saprissa venció en la Copa Centroamericana al Cartaginés costarricense por 2-0 y con apuros por 1-2 al Verdes beliceño.

Además, perdió por 1-0 ante el Independiente panameño, resultado que lo que dejó con la obligación de derrotar al Motagua hondureño la próxima semana en la última jornada de la fase de grupos.

Wanchope, quien llego al banquillo del Saprissa en marzo pasado, dirigió su último partido el miércoles contra Independiente.

En su carrera como futbolista, Wanchope participó en los Mundiales de Corea del Sur y Japón 2002 y de Alemania 2006, en los que anotó un total de 3 goles; y desarrolló una carrera en los clubes ingleses Manchester City, Derby County y West Ham United; además del Málaga español, el Rosario Central argentino, el Chicago Fire estadounidense, entre otros.

Como entrenador dirigió en Costa Rica al Herediano, al Pérez Zeledón, al Cartaginés y en dos ocasiones a la selección tica, además fue asistente de la selección a cargo del colombiano Jorge Luis Pinto en el Mundial de 2014. EFE

