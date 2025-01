Scholz recuerda a Trump el principio de la inviolabilidad de las fronteras

2 minutos

Berlín, 28 nov (EFE).- El canciller alemán, Olaf Scholz, condenó nuevamente este martes cualquier aspiración de expansión territorial, venga de donde venga, en unas breves declaraciones ante la prensa junto a la primera ministra danesa, Mette Frederiksen y destinadas al presidente estadounidense, Donald Trump.

«Las fronteras no deben moverse por la fuerza. To whom it may concern», a quien pueda concernir, dijo Scholz en ingles, en un claro mensaje a Trump y su idea de incorporar Groenlandia, territorio de Dinamarca, a Estados Unidos.

El canciller recordó que «la inviolabilidad de las fronteras es un principio fundamental del derecho internacional» que Rusia ha quebrantado con su invasión de Ucrania y con lo que también ha atentado contra el orden de paz en Europa.

En lo que respecta a la guerra de agresión rusa en Ucrania, Scholz aseguró que el país puede seguir contando con apoyo en la defensa de su soberanía y libertad el tiempo que haga falta.

«Estamos de acuerdo con nuestros socios de Washington en que esta guerra debe terminar, pero no debe ser una paz dictada», dijo, y agregó que el presidente ruso, Vladímir Putin, debe tener claro que está enviando a sus soldados a una batalla inútil, porque Ucrania prevalecerá como nación soberana y unida en el camino hacia la Unión Europea».

Frederiksen, por su parte, subrayó la necesidad de una Europa «más fuerte y decidida», capaz de defenderse por sí sola.

«Ahora le toca a Europa definir el futuro de nuestro continente y creo que tenemos que asumir más responsabilidad en nuestra propia seguridad y en el fortalecimiento de nuestra industria de defensa», dijo.

También destacó la necesidad de aumentar el apoyo a Ucrania, de oponerse a la influencia de China y Rusia y de invertir en el desarrollo de las tecnologías y en la economía y la seguridad europeas. EFE

