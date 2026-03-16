Seúl «en estrecho contacto» con EEUU tras la petición de envío de buques militares a Ormuz

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Seúl, 16 mar (EFE).- La Presidencia surcoreana confirmó este lunes que está «en estrecho contacto» con Estados Unidos, después de que el inquilino de la Casa Blanca, Donald Trump, apelara a Corea del Sur y a otros países para enviar buques de guerra al estrecho de Ormuz, en medio de la guerra en Irán.

«Tenemos la intención de manejar este asunto con mucha cautela. Creo que debe decidirse después de suficiente tiempo y diálogo entre Corea del Sur y Estados Unidos. Tomaremos una decisión cuidadosa. (Estamos) en estrecho contacto», declaró el portavoz presidencial, Lee Kyu-yeon, en rueda de prensa.

En la víspera, el Ministerio de Exteriores adelantó esta postura en declaraciones a EFE, remarcando que la seguridad de las rutas marítimas internacionales y la libertad de navegación están protegidas por el derecho internacional.

Oposición: despliegue requiere aprobación parlamentaria

Song Eong-seog, líder parlamentario de la principal oposición, el Partido del Poder Popular (PPP), dijo este lunes que cualquier decisión de enviar buques de guerra al estrecho de Ormuz requeriría la aprobación de la Asamblea Nacional, según recogió la agencia de noticias surcoreana Yonhap.

«El despliegue de nuestras Fuerzas Armadas en una región con alta probabilidad de conflicto bélico sería una decisión grave. Este asunto requiere la aprobación de la Asamblea Nacional, de conformidad con la Constitución y las legislación», declaró durante la reunión del consejo supremo del partido.

También remarcó que el despliegue de la unidad naval Cheonghae, que actualmente opera en el golfo de Adén en operaciones antipiratería, requeriría también el visto bueno del Parlamento porque alteraría su propósito original.

Estas declaraciones llegan días después de que Trump dijera en redes sociales que espera que «muchos países», incluido Corea del Sur, envíen «buques de guerra» a Ormuz para mantenerlo «abierto y seguro» tras el anuncio del nuevo líder supremo iraní, Mojtaba Jameneí, de que permanezca cerrado. EFE

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