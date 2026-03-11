Seúl confía en disuadir las amenazas norcoreanas si EEUU traslada recursos militares a Oriente Medio

Corea del Sur afirmó este miércoles que podrá contrarrestrar las amenazas norcoreanas incluso si Estados Unidos traslada parte de sus recursos militares a Oriente Medio, en medio de la guerra contra Irán.

Washington, principal aliado de seguridad de Seúl, dispone de unos 28.500 soldados y sistemas de defensa aérea y de misiles para ayudar a Corea del Sur a disuadir una agresión del Norte, que posee armas nucleares.

El diario Washington Post informó esta semana que Washington planea trasladar parte de sus sistemas de defensa de gran altitud de Corea del Sur a Oriente Medio, al citar fuentes no identificadas.

«Independiente de si algunos recursos de las USFK (fuerzas estadounidenses en Corea) son enviados al exterior, no hay absolutamente ningún problema con nuestra postura de disuasión frente a Corea del Norte, dado el nivel de nuestras capacidades militares», aseguró el Ministerio de Defensa surcoreano en un comunicado enviado el miércoles a la AFP.

El sistema de defensa de gran altitud está diseñado para interceptar misiles balísticos de alcance corto, mediano e intermedio.

