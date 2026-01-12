Seúl considera suspender las operaciones de Coupang por la filtración masiva de datos

2 minutos

Seúl, 12 ene (EFE).- El regulador de comercio de Corea del Sur afirmó este lunes que no descarta una suspensión de las operaciones comerciales de Coupang, en el marco de la investigación gubernamental abierta tras la filtración masiva de datos personales que afectó a más de 33 millones de clientes de la principal plataforma de comercio electrónico del país.

«Si no se cumple la orden o si se considera que, mediante esa orden, no se logra reparar el daño a los consumidores, entonces también es posible una suspensión de operaciones», dijo el presidente de la Comisión de Comercio Justo (FTC), Ju Byung-gi, durante una entrevista en el programa de radio local ‘Fábrica de Noticias de Kim Eo-jun’.

El jefe del regulador antimonopolio añadió que, al margen de la filtración, la FTC también revisa otras prácticas comerciales cuestionables de Coupang, como el traslado de pérdidas a proveedores, posibles irregularidades en publicidad y obstáculos al proceso de baja de usuarios.

A finales de diciembre, Coupang aseguró haber identificado al responsable de la filtración, detectada en noviembre, acusando a un antiguo empleado y afirmando que ninguno de los datos filtrados, que incluían claves de acceso de clientes pero no información de pago ni otros datos sensibles, fueron transmitidos a terceras partes.

No obstante, las agencias pertinentes del Gobierno surcoreano subrayaron que esas conclusiones constituyen una «afirmación unilateral» de la empresa y recordaron que la investigación del grupo de trabajo gubernamental aún no ha concluido.

A finales de diciembre, el fundador y presidente de la plataforma de comercio electrónico, Kim Bom-suk, pidió disculpas públicamente por el incidente, mientras la firma anunció un plan de compensación de 1,7 billones de wones (1.161 millones de dólares) en cupones para los clientes afectados.

Coupang, fundada en Corea del Sur pero incorporada y cotizada en Estados Unidos, opera la mayor plataforma de comercio electrónico del país asiático, de donde provienen la mayoría de sus ingresos. EFE

rvb/jdg/rrt