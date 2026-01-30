Se abre licitación de dos nuevos puertos y gasoducto de Canal de Panamá por 6.000 millones

2 minutos

Ciudad de Panamá, 30 ene (EFE).- El Canal de Panamá publicó este viernes los pliegos de precalificación de los proyectos de un gasoducto y dos nuevos puertos, con inversiones que superan los 6.000 millones de dólares, como parte de la diversificación de los negocios de la vía por la que pasa entre el 3 % y el 6 % del comercio mundial.

El proyecto del gasoducto, con inversión de al menos 4.000 millones de dólares, fue presentado al mercado en septiembre pasado, y el de los puertos de Corozal (Pacífico) y Telfels (Atlántico), con una inversión global de 2.600 millones de dólares, en octubre de 2025.

La Administración del Canal de Panamá (ACP) explicó en un comunicado que la documentación proporcionada por los interesados será verificada por una Junta Técnica de Evaluación en un plazo de tiempo no especificado.

El administrador del Canal de Panamá, Ricaurte Vásquez, dijo el pasado 2 de diciembre que aspiraba a «que 90 días (después) de cerrada la precalificación podamos anunciar a los precalificados en el caso de los puertos, y en el caso de gasoducto posiblemente nos tome cinco meses, dependiendo de cuántos participantes haya».

La publicación de la precalificación ha coincidido con el anuncio del Gobierno de Panamá de que someterá a una nueva licitación dos puertos en torno al Canal interoceánico operados hasta ahora por una filial del conglomerado hongkonés CK Hutchison, epicentro de las amenazas de Estados Unidos de retomar la vía acuática y cuyo contrato con el Estado panameño fue declarado anoche inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia.

Para el desarrollo de los puertos a ambos lados del Canal se «ha sostenido reuniones individuales con representantes de las empresas» APM Terminals (Países Bajos), Cosco Shipping Ports (China), CMA Terminals (francia), DP World (EAU), Hanseatic Global Terminals (Países Bajos), MOL (Japón), PSA International (Singapur), SSA Marine–Grupo Carrix (EE.UU.), Terminal Investment Limited (Suiza), ONE (Japón), Evergreen (Taiwán), detalló el Canal.

El proyecto contempla «el desarrollo de dos terminales portuarias de trasbordo contenedores, una en el Atlántico y otra en el Pacífico, con el objetivo de incrementar la capacidad nacional de transbordo entre 5,0 y 6,0 millones de (contenedores) TEU por año adicionales, consolidando el liderazgo de Panamá como un centro intermodal competitivo a nivel global», agregó. EFE

gf/mt/psh