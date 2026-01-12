Se dispara el saldo de muertos en las protestas en Irán

La represión del movimiento de protesta en Irán se cobró la vida de al menos 648 personas, informó el lunes una oenegé, mientras las autoridades intentan recuperar el control de las calles organizando marchas oficialistas en todo el país.

Las protestas comenzaron hace dos semanas. Al principio eran en contra del aumento del costo de vida, pero con el paso de los días se han convertido en un movimiento contra el régimen teocrático que ha gobernado Irán desde la revolución de 1979.

Organizaciones de derechos humanos han alertado sobre la letal represión de las protestas, advirtiendo que el corte de internet impuesto por las autoridades desde el 8 de enero busca ocultar la magnitud del derramamiento de sangre.

La ONG Iran Human Rights, con sede en Noruega, indicó el lunes que pudo verificar 648 muertes, entre ellas la de nueve menores, y miles de heridos, desde que estalló el movimiento el 28 de diciembre.

Sin embargo, advirtió que la cifra real de víctimas podría ser mucho más alta: «según algunas estimaciones, más de 6.000», así como 10.000 detenidos.

A pesar del bloqueo de Internet, imágenes filtradas desde Teherán y otras ciudades de Irán muestran grandes manifestaciones en las últimas noches.

En un video autentificado por AFP, se ven decenas de cuerpos frente a una morgue en la capital, mientras varias personas parecen buscar a sus familiares desaparecidos.

– Una «advertencia» a EEUU –

Frente a las grandes concentraciones de los últimos días, las autoridades convocaron contramanifestaciones este lunes en apoyo a la República Islámica.

Miles de personas se congregaron en la céntrica Plaza Enghelab («Revolución») enarbolando la bandera nacional.

Su movilización es una «advertencia» para Estados Unidos, declaró el líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, según la televisión estatal iraní.

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha amenazado repetidamente con intervenir militarmente si Teherán mata a los manifestantes antigubernamentales.

En un discurso a la multitud, el presidente del Parlamento iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, afirmó que el país libra una «guerra contra terroristas», como parte de un conflicto «en cuatro frentes».

Qalibaf mencionó las guerras económica y psicológica, una «guerra militar» con Estados Unidos y «hoy, una guerra contra terroristas», en referencia a las protestas.

Manifestaciones similares de apoyo al gobierno se registraron también en otras ciudades del país, de acuerdo con imágenes divulgadas por la TV estatal iraní.

– Canal de comunicación abierto –

Tras haber amenazado varias veces con ordenar una intervención militar en respuesta a la represión, Donald Trump aseguró el domingo que los líderes iraníes querían «negociar» y que se estaba «preparando una reunión», sin descartar la opción militar.

«Puede que tengamos que actuar antes de una reunión», dijo Trump, añadiendo que el ejército estadounidense estaba estudiando «opciones muy fuertes».

Irán «no busca la guerra, pero está totalmente preparado», respondió este lunes el canciller Abás Araqchi, en una conferencia de embajadores extranjeros en Teherán.

No obstante, el diplomático agregó que «también estamos preparados para negociar», pero matizó que «estas negociaciones deben ser justas, con igualdad de derechos y basadas en el respeto mutuo».

Simultáneamente, la cancillería iraní afirmó que está «abierto» un canal de comunicación entre el gobierno de Teherán y el emisario de Estados Unidos para Oriente Medio.

Reza Pahlavi, hijo del sha depuesto en 1979 y figura opositora y figura opositora exiliada en Estados Unidos, instó a las fuerzas armadas y de seguridad a «apoyar al pueblo».

Por su parte, Francia condenó «la violencia de Estado que golpea a ciegas»,mientras que Londres criticó la «horrible» represión y pidió «poner fin de inmediato a la violencia». Rusia denunció los «intentos de injerencia exterior».

