Se extienden los focos de incendio en la provincia argentina de Chubut

3 minutos

Buenos Aires, 14 ene (EFE).- Los principales focos de incendio en la provincia de Chubut, parte de la Patagonia de Argentina, continuaban extendiéndose este miércoles debido a las condiciones climáticas favorables y a pesar del dispositivo de contención desplegado por los gobiernos nacional y provincial.

En Epuyén y el parque nacional Los Alerces, localidades boscosas al pie de la cordillera de los Andes, las llamas se reactivaron con gran intensidad este martes, según ha informado el Gobierno de Chubut.

Ambos focos de incendio ya han consumido 14.000 hectáreas de bosque, plantaciones y pastizales, además de destruir hogares, complejos turísticos e infraestructura en localidades de la zona.

Un informe de la organización ecologista Greenpeace ha revelado que las llamas han afectado más de 21.000 hectáreas en lo que va del verano, época propicia para los incendios que en esta temporada se han extendido con mayor gravedad por el clima seco y la intensa actividad del viento.

660 personas intervienen en la lucha contra el fuego, entre brigadistas forestales, bomberos, voluntarios y personal de apoyo, en un operativo que articula múltiples recursos de los gobiernos nacional, chubutense y de otras provincias.

El martes, varios hidroaviones lanzaron agua sobre la línea de avance del fuego, entre ellos un Boeing 737 de gran capacidad que soltó tres descargas de 15.000 litros sobre el bosque incendiado.

El Gobierno provincial ha precisado que 24 hogares han sufrido daños de consideración en las localidades de Epuyén y El Hoyo, además de dos complejos turísticos que se han visto envueltos por las llamas.

En El Turbio, otra de las zonas afectadas, el incendio está controlado pero las hectáreas comprometidas son 3.000.

El principal incendio se inició el 5 de enero en la zona de Puerto Patriada, cercana a las localidades turísticas de Epuyén y El Hoyo, donde la Justicia investiga un posible origen intencionado tras haber encontrado combustible en la zona.

El Gobierno argentino dijo este domingo que «los indicios preliminares indican que estos delitos estarían vinculados a grupos terroristas autodenominados mapuches».

Sin embargo, según aclaró este lunes la Justicia, esa afirmación no forma parte de las hipótesis de investigación y, de momento, no hay imputados ni detenidos y las pesquisas se encuentran recién en una etapa inicial.

En su comunicado del lunes, Greenpeace denunció la falta de prevención, de brigadistas y de aviones hidrantes para afrontar con «seriedad» los incendios.

Las organizaciones ambientalistas del país ponen el foco en la falta de financiación por parte del Gobierno del presidente Javier Milei de las políticas de prevención, alerta temprana y manejo integral del fuego, y de las políticas que podrían reducir los impactos del cambio climático. EFE

