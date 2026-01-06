Se reduce el número de vuelos en los aeropuertos de París el miércoles por la nieve

París, 6 ene (EFE).- El número de vuelos en los dos aeropuertos de París, Charles de Gaulle y Orly, se va a reducir durante la primera parte de la jornada de este miércoles a causa de una nevada que atravesará la región, anunció la Dirección General de la Aviación Civil de Francia (DGAC).

En un comunicado publicado este martes, la DGAC indica que ha pedido a las compañías que operan en Charles de Gaulle que reduzcan su programa en un 40 % entre las 9.00 y las 14.00 horas (de las 8.00 a las 13.00 GMT) y un 25 % en Orly de las 6.00 a las 14.00 horas.

Además, se va a prolongar a la jornada del miércoles el parón de la actividad en el aeropuerto de Nantes, que ya ha estado cerrado este martes por la nieve y el hielo.

Junto al de Nantes también han suspendido sus operaciones este martes por las condiciones climatológicas otros cuatro aeropuertos del noroeste y del norte de Francia, los de Vatry, La Rochelle, Alber Bray (cerca de Amiens) y Saint Nazaire.

Después de un primer frente que atravesó Francia de oeste a este el lunes, y dejó importantes nevadas de hasta 20 centímetros de espesor en la costa atlántica, un segundo va a hacer el mismo recorrido a partir de la noche del martes al miércoles.

Con esa perspectiva, y teniendo en cuenta que la próxima noche se esperan temperaturas de entre 4 y 8 grados bajo cero en zonas llanas del interior del país, Météo France ha declarado la alerta naranja en 38 departamentos, en buena parte del norte y de la mitad oeste.

Los servicios meteorológicos auguran que de forma general en esas zonas se acumularán entre 3 y 7 centímetros de nieve, aunque de forma local pueden llegar a 10 centímetros y hasta 15 en las Ardenas.

El ministro de Transportes, Philippe Tabarot, ha pedido a los franceses que puedan que «limiten al máximo los desplazamientos» y ha anunciado en declaraciones al canal BFMTV que los camiones no podrán circular el miércoles en el oeste de Francia ni en la región de París, donde la velocidad máxima se bajará a 70 kilómetros por hora.

Entre el lunes y el martes, las autoridades han atribuido a la nieve y al frío la muerte en accidentes de tráfico en todo el país de al menos cinco personas, tres de los cuales en el departamento de las Landas (oeste). EFE

