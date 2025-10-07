Se registra un sismo de magnitud 4,4 en el centro-sur de Panamá sin consecuencias

Ciudad de Panamá, 7 oct (EFE).- Un sismo de magnitud 4,4 en la escala abierta de Richter se registró este martes en Tonosí, un poblado del centro-sur panameño situado frente a la costa del Pacífico, sin que se informara en un primer momento de daños materiales o a personas.

El Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá precisó que el movimiento telúrico tuvo lugar a las 6:41 hora local (11:41 GMT) con un epicentro localizado a 34 kilómetros al noroeste de Tonosí a una profundidad de dos kilómetros.

El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) dijo que en un primer momento que no se registraron daños a personas ni a infraestructura.

«Hicimos los monitoreos correspondientes a este tipo de eventos y hasta ahora no tenemos ninguna afectación en escuelas, hospitales y viviendas», declaró el director regional de Sinaproc en Los Santos, Luis Iván Pérez, según publica el diario La Prensa.

El Instituto de Geociencias pidió este martes en sus redes sociales a los que hayan sentido el temblor llenar una encuesta sobre su experiencia. EFE

