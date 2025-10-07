The Swiss voice in the world since 1935
Democracia
Historias principales
Ver todas las historias de este tema
Swiss democracy
Newsletter
Ver todos los boletines

Se registra un sismo de magnitud 4,4 en el centro-sur de Panamá sin consecuencias

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Ciudad de Panamá, 7 oct (EFE).- Un sismo de magnitud 4,4 en la escala abierta de Richter se registró este martes en Tonosí, un poblado del centro-sur panameño situado frente a la costa del Pacífico, sin que se informara en un primer momento de daños materiales o a personas.

El Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá precisó que el movimiento telúrico tuvo lugar a las 6:41 hora local (11:41 GMT) con un epicentro localizado a 34 kilómetros al noroeste de Tonosí a una profundidad de dos kilómetros.

El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) dijo que en un primer momento que no se registraron daños a personas ni a infraestructura.

«Hicimos los monitoreos correspondientes a este tipo de eventos y hasta ahora no tenemos ninguna afectación en escuelas, hospitales y viviendas», declaró el director regional de Sinaproc en Los Santos, Luis Iván Pérez, según publica el diario La Prensa.

El Instituto de Geociencias pidió este martes en sus redes sociales a los que hayan sentido el temblor llenar una encuesta sobre su experiencia. EFE

gf/gad

Los preferidos del público

Los más discutidos

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR