Secretario de Guerra de EEUU advierte al resto de países que deben «dar la cara» en Ormuz

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Washington, 31 mar (EFE).- El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, aseguró este martes que cada vez más embarcaciones transitan por el estrecho de Ormuz después de las amenazas del presidente Donald Trump a Irán y advirtió a los países que dependen de la vía de crudo que deben «dar la cara» y asumir su responsabilidad.

«Hay muchos más buques transitando hoy que antes, como ha dispuesto el presidente. El presidente (Trump) ha sido claro con Irán: abran la vía al comercio o tenemos opciones, y ciertamente las tenemos», dijo en una rueda de prensa en el Pentágono.

Hegseth insistió en que, desde el inicio de la guerra lanzada junto a Israel contra la República Islámica, se han centrado «en desgastar y derrotar» las capacidades de lanzar misiles balísticos de la Armada iraní para «limitar sus opciones».

«El presidente (Trump) ha sido claro esta mañana en su mensaje al decir que hay países en todo el mundo que también deben estar preparados para dar la cara en esta vía marítima crítica. No es una tarea exclusiva de la Armada de los Estados Unidos», indicó.

Antes de la comparencia de Hegseth, Trump pidió en su red Truth Social a los países que se han negado a unirse a su ofensiva militar contra Irán que actúen con «coraje» y «tomen» el estrecho de Ormuz. «Irán ya ha sido esencialmente aniquilado. Lo más complicado ya está hecho. Id a por vuestro petróleo», exhortó.

Trump sugirió que Washington no tiene interés en abrir el estrecho de Ormuz, que Teherán ha cerrado al importante tráfico marítimo desde el golfo Pérsico, porque está menos expuesto al crudo que viene de esa región.

Según el secretario de Guerra estadounidense, «el mundo debería prestar atención y estar preparado para plantarse» porque, según resaltó, «no se trata únicamente de un problema que atañe a EE.UU. de cara al futuro», si bien Washington ha asumido la mayor parte de las acciones «para garantizar que el estrecho permanezca abierto».

Hegseth nuevamente resaltó el éxito de la operación conjunta con Israel, iniciada el pasado 28 de febrero, en la que tan solo este lunes llevaron a cabo unos «200 ataques dinámicos», según dijo.

«La información de inteligencia más reciente proveniente del Comando Central (de EE.UU.) es inequívoca: nuestros ataques están minando la moral de las fuerzas armadas iraníes, provocando deserciones masivas y una escasez de personal clave, además de generar frustración entre los altos mandos», indicó el jefe del Pentágono. EFE

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