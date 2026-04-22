Sector del turismo se da cita en Punta Cana en la feria DATE, la más importante del Caribe

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Santo Domingo, 22 abr (EFE).- Más de 8.000 citas de negocios previstas y más de 200 empresas provenientes de más de 20 mercados emisores se dan cita en el Dominican Annual Tourism Exchange (DATE), considerada la feria turística más importante del Caribe, que se celebra desde este miércoles al viernes 24 de abril en Punta Cana, este de la República Dominicana.

A esta edición de la feria, organizada por la Asociación de Hoteles y Turismo de la República Dominicana (Asonahores), acudirán también más de 300 compradores internacionales y se instalarán 120 casetas para dar a conocer «la diversidad del destino dominicano», detalló la organización en una nota de prensa.

En el acto inaugural de este miércoles, el primer vicepresidente de Asonahores, Javier Tejada, destacó que el DATE «es la principal herramienta de comercialización turística del país», al tiempo que señaló que durante la feria se cierran negocios «que se traducen en miles de visitantes adicionales cada año».

La República Dominicana fue el destino más visitado del Caribe en 2025, con más de 11,7 millones de visitantes, y proyecta alcanzar entre 12 y 12,5 millones en 2026, impulsados por la expansión de rutas aéreas y la diversificación de mercados, aseguró Tejada.

El sector turístico fue responsable de más de 800.000 empleos directos, indirectos e inducidos el pasado año, según datos del Ministerio de Turismo de la República Dominicana.

Para Tejada esta actividad también contribuye al resto de la economía dominicana.

«Este sector compra más de 3.000 millones de dólares anuales al mercado local, impactando la agroindustria, el transporte, la construcción y las mipymes. Es un motor de desarrollo integral para todo el país», aseguró.

Por su parte, la vicepresidenta ejecutiva de Asonahores, Aguie Lendor, señaló que el DATE permite conectar la oferta turística dominicana con los «principales mercados internacionales», lo que genera oportunidades «reales» de crecimiento para toda la industria.

De cara al futuro, Lendor cree que pasa por continuar apostando por la «diversificación del producto turístico», fortaleciendo segmentos como el turismo de salud, deportivo, cultural y de naturaleza, al tiempo que el sector «enfrenta retos» como la sostenibilidad ambiental y la capacitación del talento humano.

También destacó la importancia de la formación del personal, que «influye directamente» en el gasto promedio del visitante y en su fidelización, a la par que resaltó el rol de la mujer en el sector, que representa «casi el 60 % de la fuerza laboral».

«Promover su desarrollo profesional es clave para fortalecer la industria y generar mayor equidad social», defendió Lendor, quien también puso énfasis en el valor de la gastronomía dominicana como factor diferenciador en la experiencia del visitante. EFE

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