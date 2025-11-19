Secuestran al hijo del cantante Giovanny Ayala en el suroeste de Colombia

2 minutos

Bogotá, 19 nov (EFE).- Miguel Ayala, hijo del cantante colombiano Giovanny Ayala, fue secuestrado por disidencias de las FARC cuando se movilizaba en un vehículo por una carretera del convulso departamento del Cauca, en el suroeste del país, informó este miércoles la Policía.

El comandante de la Policía Metropolitana de Cali, el general Henry Yesid Bello, dijo que el secuestro ocurrió el martes en una carretera del municipio de Cajibío.

Ayala había estado en Popayán, la capital departamental, donde realizó presentaciones artísticas, pues, al igual que su padre canta música popular.

Junto a Ayala, de 23 años de edad, fue secuestrado su mánager, Nicolás Pantoja. Ambos se dirigían a Cali, capital del vecino departamento del Valle del Cauca, para tomar un vuelo con destino a Bogotá.

«Son dos ciudadanos que se movilizaban hacia la ciudad de Cali y posteriormente los llevan hacia el norte de ese municipio (Cajibío)», aseguró el general Bello.

El alto oficial explicó que las dos personas secuestradas se movilizaban en un vehículo de una plataforma de transporte cuando fueron «interceptados en el sector rural del caserío El Túnel, del municipio de Cajibío, por delincuentes armados del frente Jaime Martínez», que hace parte del Estado Mayor Central (EMC), la mayor disidencia de las FARC, que está al mando de alias Iván Mordisco, el hombre más buscado de Colombia.

«En este momento mi familia y yo estamos atravesando una situación extremadamente difícil. Les pido por favor respeto y prudencia. No es momento para comentarios hirientes, especulaciones ni juicios fuera de lugar. Agradecemos a quienes han mostrado apoyo y empatía. Lo único que pedimos es consideración por el dolor y la incertidumbre que estamos viviendo», expresó Giovanny Ayala en Instagram.

El Cauca es una de las zonas más golpeadas por el conflicto armado colombiano y por las disputas de las rutas del narcotráfico. Allí hay fuerte presencia de disidencias de las FARC, de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), al igual que de otros grupos armados ilegales que se disputan el control de estas actividades ilícitas. EFE

ocm/jga/rrt

(foto)