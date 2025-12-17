Segundo accidente de autobús en una semana en Colombia deja un muerto y quince heridos

1 minuto

Bogotá, 17 dic (EFE).- Al menos una persona murió y otras 15 resultaron heridas este miércoles en un accidente de un autobús que cayó a un abismo en una carretera del noreste de Colombia, en el segundo siniestro de este tipo ocurrido en el país en menos de una semana.

En el accidente, que ocurrió en una carretera secundaria de la ruta entre las capitales departamentales del Norte de Santander y Arauca, falleció el auxiliar del conductor del autobús, que asiste al chofer en tareas logísticas, según confirmaron a EFE fuentes policiales.

Imágenes difundidas en redes sociales mostraron el vehículo volcado en medio de un bosque, razón por la que las labores de rescate se retrasaron y las personas heridas tardaron más de seis horas en llegar a centros asistenciales para recibir atención médica.

El vehículo pertenecía a la empresa colombiana Copetrán, que cuenta con una flota que opera por todo el país. El autobús siniestrado, por razones todavía desconocidas, se salió de la carretera y rodó varios metros por un precipicio.

Este accidente ocurre apenas días después de que un autobús con estudiantes cayera a un abismo en el departamento de Antioquia, dejando 16 estudiantes y el conductor muertos, una tragedia que llevó a las autoridades regionales a decretar tres días de luto y que reavivó el debate sobre la seguridad vial en las carreteras del país. EFE

