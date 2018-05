Muchos suizos y residentes extranjeros adquieren un seguro doméstico particular para cubrir los daños en caso de incendio, inundación o robo. Es conveniente asegurarse de que la póliza contraída cubre el valor de los bienes. Este tipo de seguro es obligatorio en varios cantones.

El seguro médico básico no cubre necesariamente las lesiones sufridas en un accidente, por lo que hay que adquirir por separado un seguro de accidenteEnlace externo . Cualquier persona que trabaje por lo menos ocho horas semanales para el mismo empleador está automáticamente cubierto por el seguro de accidente –incluyendo los accidentes ocurridos fuera del centro laboral-, y no necesita adquirir otro.

Todas las empresas aseguradoras deben proporcionar todas las prestaciones establecidas en la póliza del seguro básico, pero es posible que no incluyan servicios opcionales. Más información sobre las prestaciones señaladas por ley en la página web de la Oficina Federal de Salud PúblicaEnlace externo .

(it)

En Suiza no existen prácticamente aspectos de la vida que no se puedan asegurar. De hecho, los suizos son los ciudadanos del mundo que más seguros han contraído.

Derechos de autor

Todos los derechos reservados. Los contenidos de la oferta web de swissinfo.ch están protegidos por los derechos de autor. Solo se permite su utilización para fines personales. Cualquier uso de contenidos de la oferta web que excede esta finalidad, especialmente su difusión, modificación, transmisión, almacenamiento y copia, solo puede tener lugar con el previo consentimiento por escrito de swissinfo.ch. Si tiene interés en un uso en estos términos, le rogamos que nos envíe un correo electrónico a contact@swissinfo.ch.

Más allá del uso personal, se permite únicamente la colocación de un hiperenlace a un contenido específico en el propio sitio web o en un sitio web de terceros. Los contenidos de la oferta web de swissinfo.ch solamente pueden incorporarse respetando su integralidad y en un contexto sin publicidad. Para todo soporte lógico, directorio, todos los datos y sus respectivos contenidos de la oferta web de swissinfo.ch que explícitamente se ponen a disposición para descargar, se otorgan licencias exclusivas y no transferibles que se limitan a la descarga y al almacenamiento en equipos personales. Todos los derechos extensibles que van más allá, continúan siendo de la propiedad de swissinfo.ch. No se admite, en particular, la venta o cualquier tipo de uso comercial.

Reproducir artículo

Seguros 17 de mayo de 2018 - 10:50 En Suiza no existen prácticamente aspectos de la vida que no se puedan asegurar. De hecho, los suizos son los ciudadanos del mundo que más seguros han contraído. Es importante saber que algunos seguros -por ejemplo el seguro médico- son obligatorios. Seguro médico La ley establece que todos los residentes en Suiza deben adquirir un seguro médico básico, cuya cobertura contemple desde el nacimiento de un niño hasta las consultas médicas de rutina y las enfermedades graves. Todas las empresas aseguradoras deben proporcionar todas las prestaciones establecidas en la póliza del seguro básico, pero es posible que no incluyan servicios opcionales. Más información sobre las prestaciones señaladas por ley en la página web de la Oficina Federal de Salud Pública. Muchas personas prefieren adquirir cobertura adicional para casi todos los aspectos del cuidado de la salud, incluyendo la atención dental, enfermedades durante la estancia en el extranjero o el uso de una habitación privada en el hospital. Existen varios modelos, entre ellos el HMO, médico general, o Telmed, que exige a los pacientes seguir determinados procedimientos en la elección de la atención médica a cambio de primas reducidas. Los recién llegados a Suiza tienen tres meses de plazo, a partir de la fecha de llegada, para adquirir una póliza. Si desea más detalles sobre los requisitos para contraer un seguro, visite la página de la Oficina Federal de Salud Pública. En este enlace encontrará más información en español sobre cuestiones de salud y seguro médico en Suiza. Hay pólizas para los adultos con deducciones que van desde 300 francos hasta 2.500 francos suizos; y en el caso de los niños, desde 0 hasta 600 francos suizos. La persona que recibe atención médica debe pagar el 10 por ciento de los costes, hasta un monto anual de 700 francos suizos. La cobertura médica puede limitarse al cantón donde el asegurado vive. El seguro médico básico no cubre necesariamente las lesiones sufridas en un accidente, por lo que hay que adquirir por separado un seguro de accidente. Cualquier persona que trabaje por lo menos ocho horas semanales para el mismo empleador está automáticamente cubierto por el seguro de accidente –incluyendo los accidentes ocurridos fuera del centro laboral-, y no necesita adquirir otro. Para obtener una lista de preguntas frecuentes y más datos sobre el funcionamiento del sistema del seguro médico en Suiza descargue el documento pdf “Preguntas y respuestas” (en inglés) en el sitio web de la Oficina Federal de Salud Pública. El portal privado comparis.ch son una buena fuente para comparar las cotizaciones de pólizas que ofrecen distintas aseguradoras. Responsabilidad civil /Seguro doméstico Muchos suizos y residentes extranjeros adquieren un seguro doméstico particular para cubrir los daños en caso de incendio, inundación o robo. Es conveniente asegurarse de que la póliza contraída cubre el valor de los bienes. Este tipo de seguro es obligatorio en varios cantones. El seguro de responsabilidad civil está incorporado a veces en el seguro de hogar y cubre al poseedor de la póliza en el caso de daño a una tercera persona. Hay versiones familiares del seguro de responsabilidad a terceras personas. El portal privado comparis.ch es una buena referencia para obtener más información acerca de este tipo de pólizas. Seguro de automóvil Todos los que posean automóvil, motocicleta o escúter deben contar con un seguro. Pueden adquirirse pólizas opcionales para cubrir los daños causados al dueño del vehículo o a sus ocupantes. El portal privado comparis.ch es una buena fuente para comparar las ofertas de seguros existentes. Los usuarios de Mobility, servicio de uso temporal de vehículos (car sharing), están cubiertos por el seguro de la empresa.