Seis años de cárcel para capitán de un barco por la muerte de un tripulante en Inglaterra

1 minuto

Londres, 5 feb (EFE).- El capitán ruso de un barco contenedor fue condenado este jueves por un tribunal británico a seis años de cárcel por haber provocado la muerte de uno de sus tripulantes cuando su embarcación chocó en marzo del año pasado contra un petrolero estadounidense en aguas del este de Inglaterra.

El Tribunal penal de Old Bailey (Londres) comunicó la condena contra el capitán Vladimir Motin, de 59 años y originario de San Petersburgo, por la muerte por homicidio negligente de un tripulante filipino, a resultas de una colisión que provocó una explosión y un incendio.

El accidente ocurrió en las costas de Yorkshire (noreste de Inglaterra) cuando el contenedor Solong, de bandera portuguesa, y el petrolero Stena Immaculate chocaron. La colisión causó un incendio debido a los materiales altamente inflamables que ambos transportaban.

El juez Andrew Baker dijo hoy que Motin había manifestado una «flagrante indiferencia ante el altísimo riesgo de muerte» y mostró una gran negligencia a la hora de reaccionar ante el fuego. Además, quedó demostrado que mintió en varias ocasiones durante el juicio sobre los hechos registrados aquel día.

El tripulante filipino fallecido ha sido identificado como Mark Angelo Pernia, de 38 años, cuyo cuerpo nunca fue recuperado y que dejó una esposa y dos hijos en su país.

El barco a cargo de Motin tenía una tripulación de 14 marineros, de nacionalidad rusa y filipina, y transportaba bebidas alcohólicas y sustancias consideradas peligrosas. EFE

vg/fjo/ah