Seis ataques con drones dejan daños materiales alrededor de la embajada de EEUU en Bagdad

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Bagdad, 18 mar (EFE).- La embajada estadounidense en Bagdad fue atacada por seis drones en las últimas horas, cuatro de los cuales fueron derribados, mientras que dos impactaron en los alrededores del complejo diplomático, según fuentes del Ministerio de Interior iraquí.

El ministerio explicó que cinco de los ataques se registraron durante la noche del martes y uno en la madrugada de este miércoles.

Las defensas de la embajada, situada en la Zona Verde, en el centro de la capital de Irak, derribaron cuatro de los drones lanzados entre la puesta del sol y la medianoche del martes, mientras que el quinto impactó cerca de la embajada y provocó una columna de humo.

El sexto dron, detectado en torno a las dos de la madrugada de este miércoles, también llegó a detonar, dejando daños materiales en los alrededores del complejo estadounidense.

El portavoz del primer ministro iraquí, Mohamed Shía al Sudani, condenó la noche de ayer los primeros cinco ataques y subrayó que constituyen una grave violación de los acuerdos internacionales y las relaciones diplomáticas de Irak que van en contra de «los intereses de nuestra nación y nuestro pueblo».

Apuntó a la posible autoría de milicias pro iraníes afirmando que «una vez más, grupos fuera de la ley han llevado a cabo un acto criminal de agresión al atacar esta tarde la sede de la Embajada de Estados Unidos en la capital».

Además, añadió que, tras lo sucedido, el primer ministro Al Sudani «reafirmó sus directrices a los organismos de seguridad y a las autoridades pertinentes de no mostrar indulgencia en el cumplimiento de sus responsabilidades de perseguir y localizar a los autores y llevarlos ante la justicia para que reciban su justo castigo».

«No dudaremos ni daremos marcha atrás al enfrentarnos a cualquier grupo que intente atentar contra la seguridad de la capital y otras ciudades iraquíes, o que utilice armas al margen del marco estatal» concluyó en el comunicado emitido ayer por la agencia de noticias de Irak. EFE

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