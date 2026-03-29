Seis fallecidos en un ataque armado en una provincia de Ecuador bajo toque de queda

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Quito, 29 mar (EFE).- Un ataque armado causó seis fallecidos y dos heridos cuando desconocidos entraron en un billar y dispararon contra varias personas en la provincia ecuatoriana de Los Ríos, una de las cuatro donde rige el toque de queda nocturno desde el pasado 15 de marzo, cuya última jornada comenzará la noche de este domingo.

El hecho ocurrió anoche en la localidad de La Fortuna, en Quinsaloma, y las víctimas eran clientes del local y no tenían antecedentes penales, informó este domingo el portal Primicias.

Según las indagaciones, el ataque estaba dirigido contra el dueño del establecimiento, quien no se encontraba en el lugar.

Al notar la ausencia de su objetivo, los atacantes dispararon indiscriminadamente contra los asistentes. La Policía localizó 77 casquillos de bala, evidencia de la violencia con la que se perpetró el ataque.

Además de Los Ríos, el toque de queda nocturno en Ecuador -cuya última jornada será a las 23.00 hora local de este domingo (04.00 GMT del lunes) y terminará seis horas después-, rige para las provincias del Guayas, El Oro y Santo Domingo de los Tsáchilas.

Ecuador vive desde 2024 bajo un estado de «conflicto armado interno» que declaró el presidente, Daniel Noboa, para intensificar la lucha contra las bandas criminales, a las que pasó a llamar «terroristas».

Pese a ello 2025 cerró con un récord de homicidios en Ecuador, al contabilizar en torno a los 9.300, de acuerdo a cifras del Ministerio del Interior. EFE

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