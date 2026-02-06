Seis heridos leves por la explosión de una granada en un salón de belleza en Grenoble

1 minuto

París, 6 feb (EFE).- Seis personas resultaron heridas leves este viernes por la explosión de una granada que fue lanzada contra un salón de belleza del centro de la ciudad de Grenoble, en el sureste de Francia.

El suceso ocurrió hacia las 15 horas (14 GMT) y la explosión reventó los cristales del establecimiento, según fuentes policiales consultadas por el medio público Franceinfo.

La policía busca a varios sospechosos por el ataque, del que no se conocen por el momento más detalles.

«Se ha establecido un perímetro de seguridad para atender a seis heridos leves, entre ellos un niño y personas en estado de ‘shock'», señaló la policía francesa. EFE

