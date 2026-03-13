Seis meses sin contar feminicidios en Colombia: el observatorio de monitoreo está en pausa

3 minutos

Bogotá, 13 mar (EFE).- Colombia lleva seis meses sin el monitoreo del Observatorio Colombiano de Feminicidios, uno de los registros mensuales independientes más completos sobre estos crímenes en el país, después de que la iniciativa suspendiera la recopilación de datos al terminar la financiación internacional que recibía.

La iniciativa, impulsada por la organización feminista Republicanas Populares, rastrea desde 2017 los feminicidios a partir de la revisión de noticias publicadas en medios locales, regionales y nacionales, cuyos datos son recopilados y analizados para identificar patrones y contextos de esta violencia.

Carol Rojas, integrante de la organización desde hace más de once años, explicó a EFE que hasta septiembre de 2025, cuando se detuvo el seguimiento, el observatorio había documentado 609 feminicidios en el país en ese año.

«Parar de contar es invisibilizar una violencia que no se ha reducido», afirmó Rojas en una entrevista telefónica, en la que explicó el impacto de la suspensión del monitoreo.

En años recientes, el país ha registrado más de 600 feminicidios anuales, con 633 casos en 2022, otros 630 en 2023 y un total de 886 en 2024, lo que equivale a más de dos mujeres asesinadas cada día por razones de género.

Falta de financiación

El seguimiento se detuvo después de que terminara un proyecto financiado por el Ayuntamiento de Barcelona que sostenía parte del trabajo de recopilación y análisis.

Según Rojas, la pausa implica que se pierde un registro constante que permitía observar la evolución de la violencia feminicida en Colombia, especialmente en un contexto en el que existen diferencias entre las cifras de instituciones estatales como la Fiscalía General, la Defensoría del Pueblo o la Procuraduría, y las registradas por organizaciones sociales.

«Sin ese seguimiento mensual es mucho más difícil entender cómo se está comportando esta violencia en el país», añadió.

El equipo del observatorio busca ahora nuevas fuentes de financiación para reactivar el monitoreo, aunque advierte de que el contexto internacional ha complicado el acceso a recursos de cooperación.

«La cooperación internacional ha cambiado mucho por la situación geopolítica y por cambios políticos en distintos países, así que es un momento complejo, pero creemos que hay que encontrar la manera de continuar», señaló Rojas.

Pese a la pausa en el monitoreo, la activista aseguró que la violencia feminicida sigue siendo una problemática grave en Colombia, asociada a factores como la presencia de grupos armados, la militarización de algunos territorios y persistentes desigualdades estructurales.

Recortes impulsados por decisiones de países donantes, incluido el cierre de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid) en 2025, han llevado a miles de ONG a cancelar proyectos, reducir personal o replantear sus modelos de financiación. EFE

pc/joc/psh