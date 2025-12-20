Seis países latinoamericanos piden a Venezuela «restablecer el orden democrático»

3 minutos

(Actualiza con más detalles de las negociaciones)

Foz de Iguazú (Brasil), 20 dic (EFE).- Un grupo de seis países latinoamericanos suscribió este sábado, al margen de la cumbre del Mercosur, una declaración que pide a Venezuela «restablecer» el orden democrático «por medios pacíficos» y garantizar el «respeto irrestricto a los derechos humanos».

El documento fue firmado por los presidentes de Argentina, Javier Milei; de Paraguay, Santiago Peña; y de Panamá, José Raúl Mulino; y autoridades de Bolivia, Ecuador y Perú presentes en la cumbre del Mercosur, en la ciudad brasileña de Foz de Iguazú.

La declaración, difundida por el Gobierno paraguayo, no fue suscrita ni por Brasil ni por Uruguay, los dos miembros del Mercosur con Gobiernos de tendencia progresista, y tampoco por Chile, que estaba representado en la cumbre como Estado asociado.

Según fuentes gubernamentales consultadas por EFE, la cuestión de Venezuela se debatió durante la cumbre semestral del bloque, pero por las divergencias entre Brasil y Argentina, se excluyó de la declaración final toda mención sobre el país caribeño.

Brasil estaba abierto a incluir en la declaración una mención a la defensa de los derechos humanos en Venezuela, pero también quería expresar preocupación por el despliegue militar de Estados Unidos en la región y manifestar rechazo a las medidas unilaterales coercitivas.

Como no hubo acuerdo en estos puntos, el párrafo de Venezuela se excluyó de la declaración del Mercosur y los otros seis países optaron por divulgar un texto propio.

En ese texto, los seis firmantes expresaron su «profunda preocupación por la grave crisis migratoria, humanitaria y social en Venezuela» y exhortaron al Gobierno de Nicolás Maduro a liberar de inmediato y a garantizar el debido proceso legal, así como la integridad física, de todos los ciudadanos privados «arbitrariamente» de su libertad.

La declaración no hace ninguna alusión a Estados Unidos y al despliegue militar que está realizando ese país contra Venezuela y es más moderada que la postura defendida por Milei durante la cumbre de Foz de Iguazú.

Durante su intervención en la cumbre del Mercosur, Milei saludó la presión militar de Estados Unidos contra Caracas dirigida a «liberar el pueblo venezolano» e instó a sus socios en el bloque suramericano a hacer lo mismo.

«El tiempo de tener un acercamiento tímido en esta materia se ha agotado. Instamos además a todos los demás integrantes del bloque a secundar esta posición y condenar tajantemente a este experimento autoritario», dijo Milei en su discurso.

En sentido opuesto, el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, anfitrión de la cumbre, afirmó que una posible intervención militar en Venezuela sería una catástrofe y crearía un grave precedente para toda Sudamérica. EFE

mp/ad