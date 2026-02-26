Selección dominicana sub-20 goleó 3-0 a Dominica en el Clasificatorio de Concacaf

2 minutos

Santo Domingo, 25 feb (EFE).- La selección dominicana sub-20 de fútbol debutó este miércoles goleando 3-0 a Dominica en acción correspondiente a la primera jornada del Grupo C del Clasificatorio de Concacaf 2026, fase que se está celebrando en el Complejo Deportivo de la Federación Costarricense de Fútbol.

Cristian Ortiz fue figura al anotar doblete y participar en el otro tanto, informó la Federación Dominicana de Fútbol en una nota.

La Sedofútbol Sub-20, bajo la dirección técnica del entrenador dominicano Modesto Arostegui, busca dominar su grupo para avanzar a la ronda final en la que competirá por el cupo al Mundial FIFA Sub-20 de 2027 y a los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028.

Dominicana abrió la pizarra al minuto 15 cuando Cristian Ortiz descargó para Joel Lebrón por la izquierda, quien sirvió a ras de suelo para Nicolás Bovea que remató libre de marca tras ganarle a los defensores.

Ortiz se encargó de ejecutar un penalti a los 75 minutos de juego, colocando su disparo con pierna derecha sobre el ángulo superior izquierdo de la portería rival.

En las postrimerías del encuentro llegó el tercer tanto para el onceno dominicano, cuando un remate de media distancia provocó un rebote del guardameta dominiqués que fue aprovechado por Ortiz para anotar su doblete al 90+3 y poner cifras definitivas.

El elenco quisqueyano volverá a la acción este viernes 27 de febrero cuando enfrente a Islas Vírgenes Británicas a partir de las 4:00 de la tarde en el mismo escenario, en lo que será su segunda presentación en este Grupo C de la Clasificatoria Sub-20 de Concacaf 2026.

El partido será transmitido por ESPN y la aplicación Disney Plus para el territorio dominicano.EFE

rsl