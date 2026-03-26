Seleccionador de Paraguay ve a Grecia como «buen rival» con vistas a su debut ante EE.UU.

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Redacción deportes, 26 mar (EFE).- El técnico de la selección de Paraguay, Gustavo Alfaro, consideró que Grecia, al que se enfrentarán este viernes en un partido amistoso, es un «buen rival» con vistas al estreno de sus dirigidos ante Estados Unidos en el Mundial de 2026.

«Es un equipo que juega muy bien. Lo elegimos porque tiene una gestación de juegos, una generación de juegos muy parecida a la que tiene Estados Unidos», indicó el timonel argentino en una rueda de prensa desde Atenas.

La Albirroja, después de 16 años de ausencia, retornará el 12 de junio a una Copa del Mundo ante uno de los anfitriones junto a México y Canadá.

Alfaro destacó que Grecia, que no pudo clasificarse para el Mundial, combina la experiencia con una generación de jóvenes «muy buena», por lo que consideró que el compromiso de mañana será una «muy linda prueba» de preparación.

«Es un equipo -agregó- que tiene transiciones, verticalidad, buenas sociedades».

Asimismo, dijo que Grecia es una selección que «ha mutado su búsqueda», de ser un equipo «que se abroquelaba en sus posiciones defensivas» para convertirse en un plantel que busca la tenencia de la pelota como estrategia de juego.

Sobre el Mundial, el argentino, que ha dirigido 16 partidos de la Albirroja desde su llegada en agosto de 2024, señaló que Paraguay puede tener virtudes y «un montón de errores», pero resaltó que el equipo dará «todo» en esa cita.

«Sé que el grupo va a dar todo lo que tiene, va a dar la vida, va a ofrecer su corazón, va a ofrecer todo lo que tiene para tratar de defender este sueño que hoy es de un país entero», anticipó.

Además de Grecia, Paraguay jugará otro amistoso contra Marruecos, el 31 de marzo en Francia.

El estratega adelantó que el arquero uruguayo nacionalizado paraguayo Gastón Olveira será titular en uno de los dos duelos. EFE

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