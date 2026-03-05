Senado chileno aprueba reforma a Sociedades Anónimas Deportivas y avanza a tercer trámite

3 minutos

Santiago de Chile, 4 mar (EFE).- El Senado chileno aprobó este miércoles la reforma a la Ley de Sociedades Anónimas Deportivas (SADP), que administran a la mayoría de los clubes del fútbol del país, y el proyecto avanzará a un tercer trámite en la Cámara de Diputadas y Diputados para su ratificación.

La sala del Senado votó a favor de los informes presentados de las comisiones de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento y de Hacienda, lo cual significa que el proyecto de reforma pasó con éxito las indicaciones que se presentaron.

La Cámara Alta del Congreso aprobó con una amplia mayoría de 34 votos a favor, dos abstenciones y ninguno en contra el texto que, en mayo próximo, cumplirá 10 años desde que se inició su trámite.

La reforma fue sancionada a pesar del rechazo de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP), presidida por Pablo Milad, y una amplia mayoría de clubes chilenos, que la objetaban porque implica la separación de la Federación de Fútbol (FFCh) de la liga profesional.

Cuando la Ley reformada sea ratificada, ambas organizaciones deberán tener entidades separadas con lo cual Milad, ni los sucesores, podrán presidir ambas conjuntamente como sucede actualmente.

Los directivos del balompié chileno enviaron una misiva, que no fue firmada por todos los clubes, para frenar el proceso impulsado por el senador centro-liberal Matías Walker del Partido Demócratas de Chile, y respaldada por el gobierno del presidente Gabriel Boric.

El Senado asentó su decisión apenas una semana antes de que se produzca la investidura del presidente electo José Antonio Kast, el próximo miércoles 11, que dará inicio al nuevo período del Congreso, que no tendrá una mayoría absoluta.

La Ley de Sociedades Anónimas tendrá cambios sustanciales para la estructura que rige a las organizaciones deportivas, razón por la cual algunas federaciones de otras disciplinas además del fútbol presentaron su desacuerdo alegando no haber sido tomadas en cuenta.

El proyecto de reforma aprobado apunta a terminar con la multipropiedad en los clubes de fútbol, exige transparencia en la información sobre sus dueños, propone restricción para los representantes de jugadores en las estructuras de gobierno de las instituciones y norma sobre los conflictos de interés.

La normativa también abarca que el Estado chileno podrá fiscalizar, a través de sus organismos, los estados financieros de las instituciones deportivas.

La reforma aspira a terminar con desviaciones surgidas con la implementación de las SADP, que comenzó en 2005 y actualmente dominan como modelo de gestión dentro de las primeras tres categorías del fútbol chileno con 42 de 45 clubes. EFE

