Senado de EEUU falla en intento por limitar posibles acciones militares de Trump en Cuba

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Washington, 28 abr (EFE).- Los demócratas del Senado de Estados Unidos fracasaron este martes en un nuevo intento por limitar la autoridad del presidente, Donald Trump, para usar la fuerza militar sobre Cuba.

Con una votación de 47 votos a favor y 51 en contra, la iniciativa para controlar las posibles acciones de fuerza sobre La Habana ordenadas desde el ejecutivo, fue frenada por los republicanos quienes votaron en bloque. EFE

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