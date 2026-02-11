Senado mexicano autoriza entrada de marines estadounidenses para adiestramiento militar

2 minutos

Ciudad de México, 11 feb (EFE).- El Senado de México autorizó este miércoles la entrada de 19 efectivos del cuerpo de los Navy Seals de la Marina estadounidense, quienes participarán en actividades militares conjuntas de adiestramiento con las Fuerzas Armadas mexicanas.

Con 105 votos a favor y una abstención, la Cámara Alta dio luz verde a la solicitud de la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, de modo que miembros de los Navy Seals estadounidenses podrán entrar a México para participar en el programa llamado ‘Mejorar las Capacidades de las Fuerzas de Operaciones Especiales’.

El objetivo es realizar actividades de adiestramiento militar junto al Ejército mexicano, que tendrán lugar del 15 de febrero al 16 de abril en el Centro de Capacitación y Adiestramiento Especializado de Infantería de Marina, en el estado de Campeche (sureste).

De acuerdo al texto aprobado, los militares estadounidenses accederán al país con armamento y equipo militar a bordo de una aeronave de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, con el objetivo de «comprobar y fortalecer» las habilidades tácticas individuales y colectivas, así como desarrollar compatibilidad operativa entre la Unidad Naval de Operaciones Especiales de la Armada de México y los Navy Seals.

La autorización de acceso a militares estadounidenses para entrenar a tropas mexicanas ya ha ocurrido en ocasiones anteriores, generando polémica por la posible interferencia con la soberanía nacional.

Además, esta en concreto se produce en un contexto de presión por parte de Estados Unidos para que México intensifique su lucha contra los carteles del narcotráfico, algunos de los cuales fueron designados como organizaciones terroristas por la Administración del presidente estadounidense, Donald Trump, tras su regreso el año pasado a la Casa Blanca. EFE

