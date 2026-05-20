Senado ruso aprueba ley para desplegar tropas en el extranjero y proteger a sus ciudadanos

2 minutos

Moscú, 20 may (EFE).- El Consejo de la Federación o senado ruso dio luz verde este miércoles a la ley sobre el uso de las Fuerzas Armadas para proteger a los ciudadanos rusos procesados judicialmente en el extranjero.

La norma «contempla entre otras cosas el posible empleo extraterritorial por decisión del presidente de la Federación Rusa de unidades de las Fuerzas Armadas para la defensa de ciudadanos rusos».

La ley permitiría a Moscú intervenir militarmente en terceros países que amenacen la libertad de ciudadanos rusos a través de procesos judiciales, arrestos o detenciones sin la participación de Rusia y cuya decisión no se base en un tratado internacional ni en una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU.

El proyecto fue aprobado la semana pasada en tercera lectura por la Duma o cámara de diputados. A falta de la aprobación del presidente ruso, Vladímir Putin, la ley entraría en vigor 10 días después de su publicación en el boletín oficial.

Anteriormente, el presidente del Comité de Legislación Constitucional del senado ruso, Andréi Klishás, defendió que la medida tiene carácter preventivo y mejorará el prestigio internacional de Rusia, así como protegerá a sus compatriotas.

El jefe del comité de defensa de la Duma, Andréi Kartapólov, afirmó que el cambio de la legislación permitirá evitar situaciones como la ocurrida con el arqueólogo ruso Alexandr Butiaguin, detenido en Polonia a petición de Kiev por unas excavaciones en Crimea, anexionada por Moscú en 2014, que Ucrania considera «ilegales».

En abril de 2023 las autoridades rusas introdujeron una enmienda a la ley federal ‘Sobre Seguridad’, que permite al jefe del Estado «tomar medidas para la defensa de Rusia y sus ciudadanos en caso de que organizaciones extranjeras e internacionales tomen medidas o adopten acciones que se contradigan con los intereses de la Federación Rusa».

Dicha enmienda no precisaba qué medios podía utilizar el presidente para cumplir con lo estipulado por la ley, algo que queda manifiestamente claro en esta nueva ley.

Los dirigentes rusos mantienen que la actual campaña militar en Ucrania, que dura ya más de cuatro años, busca garantizar la seguridad de los rusos étnicos supuestamente perseguidos por las autoridades de Kiev.

Los expertos temen que medidas como esta puedan servir al Kremlin para futuros ‘casus belli’.EFE

mos/rod