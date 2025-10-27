Senador Cepeda dice que la izquierda colombiana puede construir un segundo gobierno

Bogotá, 26 oct (EFE).- El senador Iván Cepeda, que este domingo ganó la consulta interna del Pacto Histórico, coalición de Gobierno en Colombia, aseguró que los movimientos de izquierda tienen las condiciones y candidatos para construir un segundo gobierno de esa tendencia política después del de Gustavo Petro.

«Tenemos todas las condiciones para construir un segundo gobierno progresista», dijo Cepeda tras conocer los resultados de las votaciones publicadas por la Registraduría, que organiza las elecciones en Colombia, que lo dejan como vencedor.

Cepeda, filósofo y político de 63 años, derrotó hoy a la exministra de Salud Carolina Corcho, y como ganador de la consulta participará en marzo próximo en otra de carácter interpartidista del Frente Amplio con el fin de llegar a la primera vuelta presidencial con un único candidato de izquierda.

Según la Registraduría, con el 99 % de las 19.833 mesas escrutadas, Cepeda obtenía 1.496.584 votos al equivalentes al 65,16 %, mientras que Corcho recibía 655.613 votos (28,73 %).

Colombia celebrará elecciones legislativas el 8 de marzo de 2026 y el 31 de mayo será la primera vuelta de las presidenciales, con una segunda ronda el 21 de junio en caso de que sea necesaria.

«El Pacto Histórico, sin duda, es la fuerza política más grande y poderosa que hay en el país. Hemos demostrado que somos una fuerza que no le teme a la democracia y que se ha medido en las urnas», aseguró Cepeda hoy en la sede en Bogotá del Polo Democrático Alternativo (PDA), su partido, que lo avaló para esta consulta.

Igualmente destacó la capacidad de la coalición para trabajar en un segundo gobierno progresista, en alusión al que seguiría luego de que termine el período del actual presidente colombiano, Gustavo Petro, el primero de izquierdas (progresista) que llegó el 7 de agosto de 2022 a la Casa de Nariño, sede del Ejecutivo, y que terminará el 7 de agosto de 2026.

Gratitud para las bases

Cepeda también expresó su gratitud a los campesinos, los indígenas, los afrodescendientes y los habitantes de las barriadas que, a pesar de las dificultades, lograron llegar a las urnas.

Mencionó especialmente «a ese grupo humano que son las víctimas de este país», por las que lleva muchos años luchando, en especial desde cuando su padre fue asesinado por pistoleros en Bogotá en 1994.

El político subrayó que, a partir de ahora, comienza una revolución ética porque además del candidato presidencial, el Pacto Histórico hizo una selección de candidatos al Senado y la Cámara de Representantes.

«No solo tenemos los candidatos y candidatas, que hoy tienen el respaldo ciudadano, y que pasaron el filtro, sino porque, a través de tres revoluciones, se tiene que lograr una Colombia potencia mundial de la vida», señaló.

Por último, enfatizó en que la coalición «no será una alianza electoral, sino una fuerza política construida sobre compromisos programáticos» y no burocráticos.

Por su parte, la exministra Corcho destacó el triunfo de Cepeda, del que dijo: «ganó con contundente ventaja la consulta del Pacto Histórico para ser candidato a la Presidencia de la República, cuenta con mi apoyo».

Por último, dijo que la campaña se desarrolló «sin calumnias ni agresiones a nuestros contendores, construida desde abajo con las bases progresistas, con los recursos de la propia gente, una campaña con ideas, con la gente y los movimientos sociales, alejada del transaccionismo y las prácticas clientelistas tradicionales». EFE

