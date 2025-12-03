Senador demócrata pide cuentas al Gobierno Trump sobre detención de ciudadanos en Illinois

3 minutos

Miami (EE.UU.), 3 dic (EFE).- El senador demócrata por Illinois Dick Durbin pidió explicaciones al Gobierno del presidente Doanld Trump sobre la detención de por lo menos 40 ciudadanos estadounidenses en las redadas migratorias realizadas en Chicago (Illinois) y alrededores, en la operación Midway Blitz.

En una carta a la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, divulgada este miércoles, el legislador, uno de los miembros de mayor rango del Comité Judicial, criticó a la administración por su enfoque en la aplicación de las leyes migratorias y por mentir.

Dijo que su oficina ha documentado «la supuesta detención de por lo menos 40 ciudadanos estadounidenses solo en Illinois, entre finales de agosto y principios de noviembre de 2025».

Noem afirmó recientemente que ningún ciudadano estadounidense ha sido detenido en las redadas realizadas en Chicago por la Operación Midway Blitz.

“Eso es falso”, declaró el senador en una carta de seis páginas dirigida a Noem, en la que exige respuestas sobre las detenciones.

«La inquietante realidad es que muchos ciudadanos estadounidenses han sido atrapados en la redada indiscriminada y violenta de la administración Trump en todo el país», escribió Durbin.

«Agentes armados y enmascarados han arrestado agresivamente a ciudadanos estadounidenses; los han empujado a vehículos sin identificación; los han atacado con pistolas eléctricas, les han dado puñetazos y les han disparado balas de pimienta; y, en algunos casos, los han detenido injustamente en centros de detención migratoria durante días, incluso semanas».

La carta de Durbin cita informes de prensa con ejemplos de ciudadanos detenidos con violencia y obligados a probar su estatus con documentos, para ser dejados en libertad después de días de reclusión en centros migratorios.

“A pesar de que los agentes federales de inmigración están deteniendo ilegalmente a ciudadanos en acciones de control, y aunque la mayoría de los estadounidenses piensa que la represión migratoria del presidente Trump ha ido ‘demasiado lejos’, la administración está redoblando sus estrategias en redes sociales”, escribió Durbin.

“En respuesta a las críticas, los representantes del DHS a menudo han desviado la atención o emitido declaraciones defensivas, engañosas o demostrablemente falsas”, escribió.

Durbin concluyó su carta solicitando, antes del 16 de este mes, registros que muestren el número total de ciudadanos estadounidenses arrestados durante las actividades de control migratorio desde el 20 de enero, imágenes de cámaras corporales relacionadas, denuncias de arrestos injustificados y documentos relacionados con su capacitación y prácticas de registro, entre otros asuntos. EFE

jm/amv/pddp