Senadora uribista Paloma Valencia gana consulta de derecha y será candidata presidencial

Bogotá, 8 mar (EFE).- La senadora Paloma Valencia, del partido uribista Centro Democrático, en la oposición, ganó este domingo por abrumadora mayoría ‘La gran consulta por Colombia’, con lo cual será candidata de la derecha en las elecciones presidenciales del próximo 31 de mayo.

Con el 73,71 % de las mesas informadas, Valencia obtenía 2.307.581 votos, equivalentes al 55,6 % de los 4.150.099 votos contabilizados hasta ahora en esa consulta y aventajaba en más de 1,3 millones de papeletas a su rival más cercano, Juan Daniel Oviedo, que sumaba 886.338 sufragios (21,3 %).

El resultado de Oviedo, un independiente que hizo su campaña a pulso, sin contar con maquinaria electoral, sorprendió este domingo porque su mejor pronóstico en las encuestas era un tercer puesto.

El tercero en las urnas finalmente fue el exsenador Juan Manuel Galán, del partido Nuevo Liberalismo y hermano del alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, que recibió 231.749 votos, equivalentes al 5,5 %.

En la consulta de la derecha participaron nueve candidatos de diferentes partidos opositores al Gobierno del presidente colombiano, Gustavo Petro, y desde un comienzo Valencia fue la más opcionada en todas las encuestas de intención de voto.

La senadora, que está en su tercer periodo legislativo, es abogada de la Universidad de los Andes y muy cercana al expresidente Álvaro Uribe (2002-2010), a cuya sombra ha hecho toda su carrera política.

Las elecciones presidenciales en Colombia se celebrarán el próximo 31 de mayo y en caso de que ningún candidato obtenga la mitad más uno de los votos válidos, los dos primeros irán a un balotaje el 21 de junio.

En la disputa por la Presidencia, Valencia competirá con otros candidatos que no participaron en las consultas interpartidistas de hoy, entre ellos el senador de izquierdas Iván Cepeda, del Pacto histórico, partido del presidente Petro; el ultraderechista Abelardo de la Espriella, del movimiento Defensores de la Patria, y los candidatos Sergio Fajardo y Claudia López, que se repartirán los votos del centro. EFE

