Senadores oficialistas en Paraguay buscan quitar bonos a altos cargos por ajuste fiscal

2 minutos

Asunción, 23 mar (EFE).- Un grupo de senadores oficialistas en Paraguay presentó un proyecto de ley para suprimir en 2026 las bonificaciones a funcionarios de alto nivel, tras el ajuste del gasto público impulsado por el Gobierno ante la caída de ingresos y la aplicación de una “economía de guerra” en las finanzas del país.

Así lo planteó este lunes el titular de la Cámara Alta, Basilio Núñez, que renunció a ese beneficio en los dos años que restan de su gestión.

El proyecto «suprime durante el ejercicio fiscal 2026 el pago de bonificaciones, cualquiera sea su denominación, para los funcionarios públicos que ocupan cargos de conducción política», informó el dirigente en una conferencia de prensa.

Núñez afirmó que, ante la aplicación de «una economía de guerra» en el país, el «esfuerzo debe empezar por la dirigencia política».

Fuentes del Senado indicaron a EFE que Núñez ha renunciado a la bonificación como «ordenador de gasto», de 21,1 millones de guaraníes (unos 3.230 de dólares).

Según el texto de la propuesta, se eliminan las bonificaciones para el presidente y vicepresidente de la República, ministros y secretarios del Poder Ejecutivo, los ministros de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), el fiscal general, el procurador, el defensor del pueblo y el contralor.

También para senadores, diputados, miembros de las juntas departamentales, intendentes (alcaldes), miembros de las juntas municipales y «demás personas que ejercen cargos de elección popular», según el proyecto.

De igual forma, dejarán de percibir bonificaciones los presidentes y miembros del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), del directorio del Banco Central de Paraguay (BCP), entre otros.

El ministro de Economía y Finanzas, Carlos Fernández Valdovinos, anunció la semana pasada que Paraguay aplicará una «economía de guerra» en la parte fiscal, debido a una caída de la recaudación tributaria y de los ingresos procedentes de las represas binacionales de Itaipú y Yacyretá por la baja del dólar.EFE

nva/lb/gpv