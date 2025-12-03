Senadores presentan nueva resolución para bloquear los ataques de Trump contra Venezuela

Washington, 3 dic (EFE).- Un grupo bipartidista de senadores estadounidenses presentó este miércoles una nueva resolución para bloquear ataques del presidente, Donald Trump, contra Venezuela ante la insistencia del mandatario de que la ofensiva por tierra comenzará «muy pronto».

Los cuatro senadores que lideran la iniciativa – los demócratas Chuck Schumer, Tim Kaine y Adam Schiff y el republicano Rand Paul – ya presentaron una resolución en esta línea pero fue bloqueada por la mayoría de los republicanos de la Cámara Alta.

Kaine y Schiff también lideraron una medida contra los ataques a supuestas lanchas del narcotráfico que desarrollado la Administración de Trump en aguas del Caribe y del Pacífico Oriental, que tampoco consiguió ir más allá.

Esta vez, los legisladores presentaron una resolución de poderes de guerra, una ley federal de 1973 destinada a limitar la capacidad del presidente de Estados Unidos a entrar en una guerra sin el consentimiento del Congreso, a quien la Constitución le otorga expresamente el poder de declarar una guerra.

Este tipo de resoluciones tienen «carácter prioritario», según explicaron los senadores en un comunicado conjunto, y podrá someterse a votación en un plazo de 10 días.

«El pueblo estadounidense no quiere verse arrastrado a una guerra interminable con Venezuela sin un debate público o una votación», afirmó el republicano Rand Paul.

Agregó: «Debemos defender lo que exige la Constitución: deliberar antes de ir a la guerra».

«Desde la fundación de nuestra República, la Constitución ha otorgado un poder claro y exclusivo al Congreso: el poder de declarar la guerra. Seamos claros: el Congreso no ha declarado la guerra a Venezuela», afirmó el demócrata Schumer, líder de la minoría en el Senado.

Y añadió: «No hay nada de ‘América primero’ en enviar tropas estadounidenses al peligro para una misión que la Administración no puede justificar, no puede explicar y no tiene autoridad legal para iniciar».

Después de la campaña militar bajo el pretexto de acabar con la entrada de droga por mar a Estados Unidos, que según Trump ha reducido «en un 91 %», el mandatario advirtió que «muy pronto» empezarán con la ofensiva contra objetivos terrestres.

El Pentágono confirmó esta semana que se han llevado a cabo 21 bombardeos contra supuestas llanchas del narcotráfico ue han dejado 82 tripulantes muertos en el sur del Caribe y el Pacífico oriental como parte de su estrategia de combate al tráfico de drogas. EFE

