Separan de su cargo pastoral a sacerdote investigado en Ecuador por presunto abuso sexual

Guayaquil (Ecuador), 18 ago (EFE).- Un sacerdote que es investigado por la Fiscalía de Ecuador por estar presuntamente involucrado en un caso de abuso sexual, fue separado este lunes de su cargo pastoral, confirmó en un comunicado la diócesis de Santa Elena, provincia costera a la que pertenece la localidad en la que el clérigo trabajaba.

«Comunicamos que el obispo de Santa Elena, diócesis a la que pertenece la parroquia de Olón, ha procedido a separar al sacerdote D.S. de su oficio pastoral mientras duren las investigaciones civiles y canónicas, activando todos los protocolos que la Iglesia ha establecido para garantizar el cuidado y protección de las posibles víctimas», señaló.

La diócesis afirmó que la medida ratifica la posición de la Iglesia católica de «cero tolerancia e impunidad ante cualquier acto inmoral que pueda producirse».

Aseguró, además, que colaborarán con las investigaciones que están en marcha y que anhelaban «que lo más pronto posible este hecho se esclarezca y prevalezca la verdad».

Investigación fiscal

El domingo, la Fiscalía informó que había iniciado de oficio una investigación previa por un presunto abuso sexual que involucraría al sacerdote, que había sido encontrado con varios adolescentes en el interior de una vivienda.

El hecho se registró la noche del viernes en la comuna de Olón, perteneciente a la provincia de Santa Elena.

En redes sociales se viralizó un video en el que varios ciudadanos están en los exteriores de la casa del clérigo y le reclaman por, aparentemente, estar en ropa interior al igual que un menor de edad.

Una ciudadana le increpa llamándole «pedófilo» mientras él la escucha en el umbral de la puerta.

«Quieren seguir lanzando la piedra, lancen la piedra, yo no tengo ningún problema y en mi conciencia yo no he hecho nada. Ellos vienen, yo no voy a negar, son amigos, son acólitos, vienen, aquí todos son libres, yo no les tengo aquí retenidos a nadie, si quieren pregúnteles a cada uno», dice el sacerdote acompañado por un joven con un control de video juegos en la mano.

Acto seguido se escucha a una mujer decir «pero son menores de edad», mientras otra pregunta «¿y qué hacen en boxer (ropa interior) en su cuarto?».

Reacciones del Gobierno y Asamblea

La noche del domingo, la Gobernación de Santa Elena, la representación del Ejecutivo en la provincia, aseguró en un comunicado que vigilarán que el caso se investigue con celeridad, respeto y sensibilidad hacia las víctimas.

Mientras que la Comisión de la Niñez y Adolescencia de la Asamblea Nacional (Parlamento) pidió la activación inmediata de protección a los menores involucrados.

«Recordamos que ninguna investidura religiosa, política o social otorga impunidad frente a delitos contra la niñez», señaló la Comisión en un comunicado. EFE

