Serafín Zubiri renuncia a la carrera por Eurovisión desde San Marino

2 minutos

Roma, 6 feb (EFE).- El cantante español Serafín Zubiri anunció este jueves que no participará en el concurso en el que la República de San Marino elige a su representante en el Festival de Eurovisión porque la fecha de la gala le coincide con un concierto ya cerrado.

Zubiri era uno de los elegidos para participar en la semifinal de ‘Una voce per San Marino’ (Una voz para San Marino), el concurso musical con el que este diminuto y antiguo país enclavado en el centro de Italia elige al artista que le representará en Eurovisión.

«Hola amigos: hace unos días, os informábamos de que había sido elegido para participar en la semifinal del San Marino Song Contest. Pues bien, finalmente, no me va a ser posible hacerlo porque coincide la fecha en la que me han convocado con un concierto que tengo cerrado para el 15 de febrero en Elda», escribió en Instagram.

San Marino celebrará un total de seis semifinales los días 13, 14 y 15 con artistas de otros países, mientras que hará una séptima con sanmarinenses, y de ellos se elegirá a los finalistas y, en último término, al ganador que viajará a la ciudad suiza de Basilea para competir por el Micrófono de Cristal europeo.

En los últimos años la selección de San Marino se ha convertido en un trampolín hacia Eurovisión para artistas que no lograron ser elegidos en sus respectivos países, como ocurrió el pasado año con el grupo español Megara, que logró así llegar al certamen europeo.

Y Zubiri también quería intentarlo, con el objetivo de regresar a Eurovisión, donde ya se exhibió en dos ocasiones en el pasado representando a España: en 1992 con ‘Todo esto es la música’ en Mälmo y en 2000 en Estocolmo, con la canción ‘Colgado de un sueño’.

El cantante explicó que había propuesto a la organización de San Marino cambiar el día que le tocaba en su semifinal y que le respondieron que «no es posible».

«Así que, como antes es la obligación que la devoción, he tomado la decisión de cumplir con mi compromiso contraído mucho tiempo antes de que pasara todo esto». EFE

