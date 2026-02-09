Serbia, más de una década estancada en su camino hacia la Unión Europea

Bogdan Dasic

Belgrado, 9 feb (EFE).- La Comisión Europea está alarmada por la reciente reforma de las leyes judiciales aprobada por el Parlamento de Serbia y habla por eso de «un paso atrás» en la aspiración del país balcánico de ingresar en la UE por poner en cuestión la independencia del poder judicial.

La comisaria europea de Ampliación, Marta Kos, advirtió la semana pasada de que las recientes modificaciones legales ponen en riesgo la autonomía profesional de jueces y fiscales, y exigió una revisión de la reforma, que sin embargo no está a la vista.

El ente más cuestionado es la fiscalía serbia contra el crimen organizado, que hasta ahora presentaba denuncias contra la cúpula del poder por casos de corrupción y otras irregularidades.

Amistad con Rusia y tensiones con Kosovo

Al mismo tiempo, la república exyugoslava de 6,7 millones de habitantes mantiene estrechos vínculos con Rusia y es el único país de Europa -aparte de Bielorrusia- que no ha impuesto sanciones contra Moscú tras la invasión de Ucrania en 2022.

Para avanzar hacia la entrada en la UE, Bruselas considera también imprescindible la normalización de relaciones de Serbia con Kosovo, una antigua provincia serbia, de mayoría albano-kosovar, que proclamó su independencia en 2008 y que no es reconocida por Belgrado.

Desde 2011, la Unión Europea (UE) trata de normalizar las relaciones entre kosovares y serbios mediante un diálogo poco fructífero, marcado por constantes tensiones mutuas.

En más de diez años de negociaciones Serbia solo ha cerrado de forma provisional dos de los 35 capítulos de adhesión, ambos de carácter técnico, y el proceso ha quedado prácticamente congelado tras la apertura del último capítulo en 2021.

Según Dragoslav Raseta, analista del laboratorio de ideas prooccidental ‘Nuevo Tercer Camino’ en Belgrado, «desde el inicio de la guerra en Ucrania, la estrategia de Europa ha cambiado: ahora protege su ‘punto débil’, los Balcanes, ante la injerencia rusa, y por eso Serbia es el país que más retrasa su integración europea».

Fondos europeos si, reformas no

De hecho, el Gobierno serbio, dominado por el presidente populista y nacionalista Aleksandar Vucic, considera que mantener un «camino europeo permanente» le aporta beneficios políticos internos, ya que permite prometer integración sin asumir el costo de reformas profundas ni una alineación plena con la política exterior europea.

«Aunque estemos estancados en el camino hacia la UE, eso funciona con muchos votantes, porque pueden viajar libremente por la UE, y para el Gobierno eso es lo más importante», aseguró Zlatko Minic, analista de Transparencia Internacional Serbia, una ONG dedicada a la lucha contra la corrupción.

Para Minic, Belgrado mantiene formalmente su discurso proeuropeo también para atraer fondos económicos de la UE.

Según datos de la ONG ‘Alianza Nacional para el Desarrollo Económico Local’ de enero pasado, la UE aporte entre dos y tres veces más ayudad directa todos los demás socios internacionales juntos, con entre 200 y 300 millones de euros anuales, lo que convierte a Serbia en el mayor beneficiario en los Balcanes Occidentales.

Eso sí, el Producto Interior Bruto (PIB) per cápita de Serbia ni siquiera alcanza el 30 % de la media de la UE, siendo además un 25 % más bajo que el de Bulgaria, el país más pobre de la unión.

Pero aparte de fondos europeos, Serbia atrae importantes inversiones chinas, sobre todo en proyectos de infraestructuras como carreteras, ferrocarriles y otras obras clave.

Haciendo equilibrio

Estas inversiones otorgan al Gobierno una mayor flexibilidad económica y política, lo que le permite equilibrar su relación con la UE y con otros socios internacionales sin comprometer plenamente su independencia en la toma de decisiones, asegura Raseta.

«El Gobierno continuará haciendo equilibrio entre todos los socios posibles hasta que sea completamente inevitable elegir uno solo», destacó el analista.

Desde noviembre de 2024, tras el derrumbe de la marquesina de la estación de tren de Novi Sad, que causó la muerte de 16 personas, Serbia afronta la mayor ola de protestas antigubernamentales de las últimas décadas.

Ciudadanos movilizados, liderados por estudiantes, exigen respeto al Estado de derecho y la convocatoria de elecciones parlamentarias anticipadas, demandas que el Gobierno rechaza, calificando las protestas de «revolución de colores».

Al mismo tiempo, aumenta la represión en distintos ámbitos, con detenciones de manifestantes y ataques contra periodistas.

En el Índice Mundial de Libertad de Prensa de Reporteros sin Fronteras (RSF) de 2025, Serbia ocupa sólo el puesto 96, su peor posición hasta ahora.

Según RSF, durante 2025 se produjo un número récord de ataques físicos contra periodistas en Serbia, muchos de ellos vinculados a la cobertura de las protestas antigubernamentales.

«Las protestas en Serbia demuestran que la integración europea no es una prioridad del Gobierno, que rechaza las demandas estudiantiles sobre el Estado de derecho y la responsabilidad institucional, también exigidas por la UE», concluyó Raseta.

Y aunque Vucic ha señalado que podrían celebrarse elecciones este mismo año, la fecha y los detalles todavía no se han definido. EFE

