Serbia confirma ser el primer país europeo en disponer de misiles hipersónicos chinos

Belgrado, 13 mar (EFE).- El presidente serbio, Aleksandar Vučić, ha confirmado la compra de misiles hipersónicos chinos aire-tierra CM-400AKG, lo que convierte a su país en el primer europeo en adquirir este modelo.

«Son caros y eficaces; hemos recibido un pequeño descuento», afirmó Vučić anoche en una entrevista con la emisora estatal RTS, en la que dijo que Croacia, Albania y Kosovo han formado una alianza para atacar a su país «en algún momento en el futuro», sin aportar ninguna prueba al respecto.

El nacionalista Vučić, que domina la política serbia desde 2012, vinculó la compra de ese misil a esos supuestos planes de ataque de sus vecinos.

«Esperarán a que estalle un conflicto mayor entre los europeos y los rusos, y a que el conflicto en Oriente Próximo se agrave aún más», especuló.

También dijo que su país no planea atacar a países de la OTAN, a la que pertenecen Croacia y Albania, pero dijo que no duda de que las intenciones son esperar a un «momento favorable» de caos en el mundo para agredir a Serbia.

«Serbia es lo suficientemente fuerte como para preservar su soberanía, su integridad territorial y la libertad y seguridad de sus ciudadanos», afirmó Vučić, quien añadió que Serbia tiene el Ejército más fuerte entre todos los de la antigua Yugoslavia.

El presidente dijo que el Ejército serbio ha logrado integrar el misil chino en los aviones de combate MiG-29, de fabricación rusa, de la Fuerza Aérea serbia.

«Tenemos un número significativo de esos misiles y tendremos aún más», destacó sobre un arma que tiene un alcance de 400 kilómetros.

El primer ministro de Croacia, Andrej Plenkovic, ya reaccionó ayer diciendo que esa compra supone una amenaza para la estabilidad regional y anunció que tratará el tema con los aliados de la OTAN.

Ante esa palabras, Vučić dijo que «Zagreb no decidirá qué tendrá Serbia».

Croacia, Albania y Kosovo (una exprovincia serbia) firmaron en marzo de 2025 una Declaración de cooperación en materia de defensa y seguridad, que Belgrado considera una amenaza para su seguridad.

En la entrevista con RTS, Vučić dijo que Serbia, candidata a la adhesión a la UE desde 2008, continuará fortaleciendo su cooperación militar con China.

Según los datos del Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo (SIPRI), entre 2020 y 2024 Serbia importó la mayor parte de su armamento desde China (57 %), seguida de Rusia (20 %) y Francia (7,4 %). EFE

