Serbia ve obsoleto el orden internacional y refuerza su ejército

Zagreb, 4 ene (EFE).- El presidente de Serbia, Aleksandar Vucic, consideró este domingo, un día después de la intervención de EEUU en Venezuela y la captura de su presidente, Nicolás Maduro, que lo único que cuenta ahora es «el derecho del más fuerte», frente a lo cual su país reforzará su ejército para contar con un «factor disuasorio».

“En el próximo año y medio aumentaremos nuestras fuerzas armadas en un 30 % y duplicaremos nuestro poder del fuego. Ese es el único factor disuasorio. Podemos confiar solo en nosotros mismos», declaró Vucic en una rueda de prensa en Belgrado tras encabezar una reunión extraordinaria del Consejo de Seguridad nacional convocada con motivo del ataque militar de EEUU a Venezuela.

Para Vucic, que ha calificado a Maduro de «gran amigo», la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela, que se saldó ayer con la captura de Maduro y su esposa, violó los principios de la ONU.

Trasladado a la fuerza y esposado a una cárcel de Nueva York, el depuesto presidente venezolano afronta un juicio por supuestos delitos de narcotráfico.

«Queremos amistad con EE.UU., pero tenemos que decir cuándo se produce una violación del derecho internacional», afirmó hoy Vucic.

En su opinión, «es evidente que el orden jurídico internacional y la Carta de las Naciones Unidas no funcionan”.

«El mundo está dominado por el derecho de la fuerza, el derecho del más fuerte, y ese es el único principio de la política moderna que existe hoy en día», añadió.

Recordó que el gobierno de Maduro apoyó la integridad territorial de Serbia, al no reconocer la independencia de su exprovincia de Kosovo.

«No os olvidéis que Venezuela siempre fue nuestro aliado y amigo, tanto respecto a Kosovo como respecto a todas las demás cuestiones», destacó el mandatario.

Vucic, un líder populista y nacionalista que domina la escena política de Serbia desde 2012, calificó de “muy suaves” estas evaluaciones suyas, señalando que no decía «todo lo que realmente» piensa para no perjudicar las relaciones de su país con Washington.

Belgrado está a la espera de una solución para que EEUU levante las sanciones contra su principal compañía petrolera, NIS, de propiedad mayoritaria rusa y de la que depende la estabilidad energética del país balcánico.

Si bien admitió que en estos momentos no hay amenazas contra la seguridad de Serbia, advirtió de que algún agresor potencial podría aparecer en cuestión de unos pocos meses.

Serbia, un país candidato a adherirse a la Unión Europea que mantiene sus tradicionales lazos de amistad con Rusia y se declara militarmente neutral, destina ya un 2,6 % de su PIB a la Defensa, el mayor porcentaje entre los países de la antigua Yugoslavia, que hoy son todos (menos Serbia) miembros o candidatos a la OTAN. EFE

