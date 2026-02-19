Serie especial con motivo de los cuatro años de guerra en Ucrania

4 minutos

Madrid, 19 feb (EFE).- Con motivo de los cuatro años de guerra en Ucrania, que se cumplen el próximo martes, la Agencia EFE enviará desde este viernes una serie especial con la guía UCRANIA GUERRA para analizar las claves que han marcado este conflicto y sus repercusiones geopolíticas y humanas.

Calendario de publicación

Viernes 20

Kiev/Moscú – Hitos de los cuatro años de guerra en Ucrania: desde la invasión en 2022 a las conversaciones en Ginebra de esta semana.

(Texto) (Vídeo)

Moscú – El ejército ruso logró avanzar en el Donbás durante el cuarto año de guerra en Ucrania, aunque sigue estando lejos de hacerse con el control de toda la región de Donetsk, donde Kiev aún controla más de la quinta parte del territorio.

(Texto) (Infografía)

Washington – La guerra en Ucrania cumple su cuarto aniversario este 24 de febrero convertida en un conflicto enquistado en el corazón de Europa sin que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que puso el conflicto en lo más alto de su agenda internacional, haya hecho desistir al presidente ruso, Vladimir Putin, de sus aspiraciones anexionistas.

(Texto)

Bruselas – A lo largo de los cuatro años de guerra de Rusia en Ucrania la Unión Europea (UE) ha acelerado su rearme y ha incrementado su concienciación de que debe invertir más en su propia defensa, a la vez que ha visto sometidos a prueba su unidad y sus valores.

(Texto)

Madrid – Ucrania mantiene su posición como actor agrícola mundial clave, cuando se cumplen cuatro años de una guerra que provocó una fuerte crisis alimentaria.

Sábado 21

Kiev – De los drones Bayraktar y los lanzacohetes HIMARS a los misiles balísticos, los drones de fabricación propia y los sistemas antiaéreos Patriot: cómo han evolucionado el armamento clave para ucranianos y rusos en cuatro años de guerra.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

Moscú – El ejército ruso ha perdido más de 300.000 hombres en los cuatro años de guerra en Ucrania, según fuentes independientes. Aunque las bajas rusas son un secreto a voces, el Kremlin mantiene silencio para no instigar aún más el creciente descontento entre los rusos con la campaña militar.

(Texto) (Foto) (Infografía)

Nairobi – Crónica sobre joven keniano muerto en la guerra de Ucrania, adonde fue, como cientos de africanos, presuntamente engañado y reclutado para luchar con Rusia.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

Moscú – El Ejército ruso ha perdido más de 300.000 hombres en los cuatro años de guerra en Ucrania, según fuentes independientes. Aunque las bajas rusas son un secreto a voces, el Kremlin mantiene silencio para no instigar aún más el creciente descontento entre los rusos con la campaña militar.

(Texto) (Foto) (Infografía)

Leópolis – Mientras el ejército de Ucrania continúa luchando por la supervivencia del país, su sociedad está cambiando para facilitar el regreso a la vida civil del creciente número de veteranos y soldados heridos.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

Domingo 22

Leópolis (Ucrania) – Las esperanzas de reunificación de miles de familias ucranianas separadas por la guerra son escasas y cualquier contacto a través de la línea del frente está ensombrecido por el miedo cuatro años después del inicio de la invasión a gran escala de Rusia, que ha ocupado alrededor del 20 % del territorio.

(Texto) (Foto)

Kiev/Odesa (Ucrania) – El proceso que tomó impulso al comienzo de la invasión rusa para desterrar al ruso como lengua de comunicación pública en favor del ucraniano pierde fuelle a medida que se alarga la guerra, y muchos ucranianos regresan a su idioma materno pese a ser el mismo que el del país agresor.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

Leópolis (Ucrania) – Los jóvenes ucranianos intentan no permitir que la guerra les robe la juventud mientras buscan una visión de su futuro y la realización personal a pesar del impacto destructivo de la invasión rusa.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

Moscú – El aumento de la xenofobia, la represión policial, la censura en internet y las dificultades para viajar al extranjero han obligado a los rusos a cambiar durante estos últimos cuatro años muchos de los hábitos occidentales adquiridos desde la caída de la Unión Soviética en 1991.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

EFE