Serie previa con motivo de las elecciones presidenciales en Uganda

Madrid, 13 ene (EFE).- Con motivo de las elecciones generales que celebrará Uganda el jueves, 15 de enero, la Agencia EFE publicará una serie previa con la guía UGANDA ELECCIONES.

Este es el calendario de publicación:

Martes, 13 de enero

UGANDA ELECCIONES (Claves)

Kampala – Uganda celebra unas elecciones generales en las que destaca el duelo por la Presidencia entre el jefe del Estado, Yoweri Museveni, en el poder desde 1986, y el cantante y líder opositor Robert Kyagulanyi, conocido por su nombre artístico, Bobi Wine.

UGANDA ELECCIONES MUSEVENI (Perfil)Kampala – Si de algo sabe Yoweri Museveni, es de mantenerse a flote y planificar para cumplir sus objetivos. Después de cuarenta años en el poder y respaldado por una maquinaria estatal que obstruye sin reparos los actos de la oposición, pocos dudan que volverá a ser declarado vencedor de las elecciones del 15 de enero.

UGANDA ELECCIONES BOBI WINE (Perfil) – Kampala – Bobi Wine, un ídolo de la música pop que creció en una barriada de Kampala, la capital de Uganda, sabe que derrotar en las elecciones de este jueves al presidente Yoweri Museveni, en el poder desde 1986, no es un objetivo sencillo.

Miércoles, 14 de enero

UGANDA ELECCIONES (previa)

Kampala – Los ugandeses eligen a su presidente en unas elecciones en las que el jefe del Estado, el octogenario Yoweri Museveni, busca prolongar su cuarenta años en el poder y que se desarrollarán bajo un fuerte despliegue policial tras meses de intimidación contra la oposición.

