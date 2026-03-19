Serie previa con motivo del 50 aniversario del inicio de la dictadura argentina

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Madrid, 19 mar (EFE).- Con motivo del 50 aniversario del golpe de Estado que dio inicio a la dictadura argentina, la Agencia EFE enviará desde este viernes una serie previa con la guía ARGENTINA DICTADURA.

Calendario de publicación

Viernes, 20 de marzo

ARGENTINA DICTADURA

Buenos Aires – Argentina conmemora el próximo martes, 24 de marzo, 50 años del golpe de Estado que dio inicio a un sangriento régimen militar responsable de graves delitos de lesa humanidad, muchos aún impunes. Por Natalia Kidd

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Sábado, 21 de marzo

ARGENTINA DICTADURA

La Plata (Argentina) – La provincia de Buenos Aires, con su capital, La Plata, concentró el 40 % de los crímenes cometidos por la dictadura argentina que se inició hace 50 años. Por Esther Rebollo

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Domingo, 22 de marzo

ARGENTINA DICTADURA

Buenos Aires – Entrevista con Victoria Montenegro, robada con apenas trece días de vida, hace ahora 50 años, por el militar que mandó arrojar a sus padres desde uno de los vuelos de la muerte sobre el Río de la Plata. Por Esther Rebollo

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ARGENTINA DICTADURA

La Plata (Argentina) – Elsa Pavón encontró a su nieta robada en 1983 y un año después la niña, con ocho años, se convirtió en el primer caso de restitución de identidad en Argentina tras la dictadura militar (1976-1983). A sus 89 años sigue buscando a los nietos y nietas desaparecidas de sus compañeras de lucha durante décadas: las Abuelas de la Plaza de Mayo. Por Esther Rebollo

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EFE