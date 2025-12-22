Shakira anuncia dos conciertos más en El Salvador, ampliando su gira a cinco fechas

2 minutos

San Salvador, 21 dic (EFE).- La cantante colombiana Shakira anunció este domingo en X dos conciertos más en El Salvador, con lo que su gira ‘Las Mujeres ya no Lloran World Tour’ por el país centroamericano se extiende a cinco fechas.

Las entradas para los tres conciertos -en principio- que la cantante colombiana ofrecerá en el país centroamericano en febrero de 2026 se agotaron en menos de 24 horas, según información compartida el viernes a EFE en un comunicado.

«Shakira vuelve a marcar un hito sin precedentes en la historia del entretenimiento. En una respuesta masiva y extraordinaria del público, las tres fechas de su residencia en Centroamérica se agotaron en menos de 24 horas, luego de que la venta oficial iniciará el 17 de diciembre», indica la misiva proporcionada por la oficina de prensa de la cantante.

Por lo anterior, la cantante aseguró en un mensaje en X que «¡Vamos por dos fechas más» y agregó: «Gracias, El Salvador y Centroamérica».

Horas antes de la publicación de la artista, el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, destacó en un mensaje en X que «Shakira agotó todos los boletos de sus 3 fechas en menos de 24 horas».

«Sé del enorme esfuerzo que están haciendo los productores para extender esta impresionante residencia centroamericana, con sede en nuestro país», añadió el mandatario.

Los conciertos están programados para los días 12, 14 y 15 de febrero próximo en el Estadio Nacional Jorge ‘Mágico’ González, en San Salvador.

La artista, que en 1998 estuvo en suelo salvadoreño y participó en un programa de televisión, ha sido premiada este año con el reconocimiento de Billboard por ‘La gira latina más taquillera de una mujer en la historia’. EFE

sa/gad