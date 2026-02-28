Shakira cierra 13 llenos en Ciudad de México antes de su concierto público en el Zócalo

Ciudad de México, 28 feb (EFE).- Shakira cerró una ronda de 13 conciertos con las entradas agotadas en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México, antes de presentarse el próximo domingo en el Zócalo, la Plaza de la Constitución, considerada la mayor plaza pública del país.

La promotora OCESA señaló este sábado en un comunicado que la artista colombiana concluyó la serie como parte de su gira mundial ‘Las Mujeres Ya No Lloran World Tour’, con más de 800.000 entradas vendidas en la capital y el récord de más funciones ‘sold out’ en la historia del estadio.

“Me siento en mi casa, 13 conciertos en el Estadio GNP, no lo puedo creer, es un sueño que ustedes me han hecho vivir”, dijo la colombiana en su última presentación de este viernes.

El desempeño comercial de la gira le valió a Shakira un récord Guinness como la gira hispana más taquillera de la historia, al tiempo que ha sido nominada al Salón de la Fama del Rock and Roll 2026, reafirmando su influencia global, su legado artístico y su impacto en la evolución de la música contemporánea.

Tras la última fecha en el Estadio GNP Seguros, Shakira prepara un concierto gratuito en el Zócalo este domingo, un evento anunciado con medidas de logística y seguridad para atender la afluencia prevista.

La Plaza de la Constitución, ubicada en el Centro Histórico, es el principal espacio cívico de la capital mexicana y escenario habitual de actos masivos, conciertos y manifestaciones. EFE

jsm/psh