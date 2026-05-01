Shakira dará en Copacabana el concierto más multitudinario de su carrera este sábado

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Río de Janeiro, 1 may (EFE).- La playa de Copacabana en Río de Janeiro se alista para vivir este sábado 2 de mayo el megaconcierto gratuito de la colombiana Shakira, uno de los eventos musicales más esperados del año y que promete reunir a más de dos millones de personas en las míticas arenas brasileñas.

La artista subirá al escenario para ofrecer lo que se espera sea la mayor presentación de su carrera, mostrando al mundo la potencia, la alegría y el ritmo de la cultura latina, además de reforzar su posición como referente para públicos de todas las edades.

Para el espectáculo, con el que cerrará con broche de oro su gira mundial ‘Las mujeres ya no lloran’, las autoridades de Río de Janeiro esperan unos dos millones de espectadores, pero lo ideal es que supere incluso al público de Lady Gaga el año pasado (2,1 millones).

Según un estudio de la alcaldía, el evento podría generar un impacto económico de cerca de 776,2 millones de reales (unos 158,4 millones de dólares) para la ciudad, mucho más que el generado con las presentaciones, igualmente gratuitas en la playa de Copacabana, de Madonna en 2024 y Lady Gaga en 2025.

Se prevé también que el 84,6 % del público sea de residentes de Río de Janeiro y su región metropolitana, mientras que el resto serán turistas brasileños e internacionales.

La posible aparición de la brasileña Anitta en el escenario continúa en la expectativa.

Ambas artistas lanzaron recientemente la canción ‘Choka Choka’ y Anitta ha confirmado que fue invitada a subir al escenario con la diva colombiana.

Shakira ha elogiado públicamente a Anitta y ha publicado varios videos de ella y la brasileña interpretando la canción, así como de los ensayos coreográficos que viene realizando del tema en el hotel en el que se hospeda, lo que ha generado una gran ilusión entre los futuros asistentes que, por las redes, insisten para que se haga una realidad.

Más cerca del público

Para el megaconcierto la organización ha montado el escenario más grande de la historia del proyecto: 1.500 metros cuadrados de palco, con una pantalla LED de 680 metros cuadrados, una pasarela de 25 metros que acercará a la artista colombiana al público y una altura de 2,20 metros sobre la arena para mejorar la visibilidad.

Además, se instalarán 16 torres de sonido y video distribuidas a lo largo de la playa, cada una con pantallas LED de 45 metros cuadrados.

En materia de seguridad las autoridades no escatimarán. El operativo desplegará 7.927 agentes de la policía, con 18 puntos de revista con detectores de metal y reconocimiento facial, 6 drones con la misma tecnología y 78 torres de observación.

Tres décadas de amor con Brasil

Conocida internacionalmente por éxitos como ‘Hips don’t lie’, ‘Waka Waka’, ‘Pies Descalzos’ y ‘Chantaje’, Shakira guarda en su corazón un espacio reservado para el país suramericano, uno de los primeros que le abrió las puertas en sus inicios musicales.

Hace más de tres décadas, cuando la joven barranquillera aún promocionaba su álbum ‘Pies Descalzos’, los brasileños fueron los primeros en abrazar su música fuera de Colombia.

La Ganadora de 15 Grammy Latino y cuatro Premios Grammy ha reconocido en varias ocasiones que aprendió portugués en apenas un mes, a los 18 años, durante sus primeras giras por Brasil, y ha afirmado que el país fue determinante en su expansión internacional y en su historia musical. EFE

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