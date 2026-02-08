Shakira se reencuentra con su «manada centroamericana» en El Salvador

San Salvador, 7 feb (EFE).- La cantante colombiana Shakira se reencontró la noche del sábado en El Salvador con su «manada centroamericana», después de dos décadas desde que pisó por última vez un escenario en este país, en el primer concierto de cinco que dará en San Salvador.

Al grito de «buenas noches, El Salvador», los miles de fanáticos que rebosaron en Estadio Nacional Jorge «El Mágico» González estallaron en gritos y aplausos para dar paso a las primeras interpretaciones de ‘La fuerte’, ‘Girl like me’, ‘Las de la intuición’ y ‘Estoy aquí’.

«Muchas gracias a todos los que han venido desde otros países para estar acá. Definitivamente esto es un regalo y no hay mejor reencuentro que el de una lobita con su manada centroamericana», agradeció la colombiana.

La «loba» le arrancó más gritos a sus seguidores al nombrar a cada país de Centroamérica, con lo que evidencio la alta presencia de guatemaltecos, hondureños, nicaragüenses, panameños y costarricenses.

A la lista de interpretaciones se sumaron ‘Acróstico’,’Te felicito’ y la ‘Bicicleta’, éxitos que los asistentes corearon entre un montaje teatral, el juego de las luces de colores entregados a cada uno al entrar y fuegos artificiales.

El Salvador se convierte así en el único de Centroamérica que verá actuar a la estrella del pop en esta gira de ‘Las Mujeres Ya No Lloran World Tour’, con la que Shakira rompió a finales de enero el récord mundial Guinness a la gira de música latina más exitosa al recaudar 421,6 millones de dólares.

Reconocida por Billboard como la mejor artista pop latina de todos los tiempos, Shakira ha realizado una gira que contempla casi un centenar de conciertos y concluirá el 4 de abril con un show en Abu Dhabi, en los Emiratos Árabes Unidos, tras un último espectáculo en Latinoamérica que será en Ciudad de México el 27 de febrero.

Esta serie de conciertos se inaugura entre el entusiasmo de sus seguidores y de reacciones divididas por el supuesto apoyo gubernamental, encabezado por el presidente Nayib Bukele, para hacer posible los eventos. EFE

