Shein, Aliexpress, Temu y Wish, en punto de mira por venta muñecas sexuales o pornografía

París, 3 nov (EFE).- Las plataformas chinas Shein, Aliexpress y Temu, además de la estadounidense Wish, están en el punto de mira en Francia por la venta de muñecas sexuales o por difundir contenido pornográfico sin filtros para menores, que en el caso de la primera a llevado al Gobierno a amenazar con prohibir el acceso a la misma tras descubrir su oferta de algunos modelos con apariencia infantil.

«Quiero ser muy claro: si estos comportamientos se repiten, tendremos derecho a solicitar que se prohíba el acceso de la plataforma Shein al mercado francés. Así lo establece la ley», señaló el ministro de Economía francés, Roland Lescure, en una entrevista con la cadena BFM y la emisora de radio RMC.

Lescure explicó que esta clase de medidas se pueden tomar en caso de actos terroristas, tráfico de estupefacientes y objetos de naturaleza pedófila si la plataforma no hubiera retirado los productos en cuestión en menos de 24 horas o si en el futuro hay reincidencias.

En cualquier caso aseguró que hay una investigación judicial para identificar las razones por las que las muñecas sexuales eran vendidas en esa web.

La Dirección General de la Competencia, el Consumo y la Represión de Fraudes (DGCCRF) francés había dado la alerta el sábado pasado tras constatar «que el sitio web de comercio electrónico Shein comercializaba muñecas sexuales con apariencia infantil» y que «su descripción y categorización en el sitio web hacen difícil dudar del carácter pedopornográfico de los contenidos».

Posteriormente la prensa francesa informó de que la DGCCRF ha detectado en sus inspecciones la distribución de productos similares en el mercado por AliExpress.

Asimismo, emitió advertencias sobre la plataforma china Temu y la estadounidense Wish por difundir contenido pornográfico sin filtrarlo para menores.

Además de Shein, la Dirección General de Competencia, Consumo y Lucha contra el Fraude de Francia remitió a las otras tres plataformas a la Fiscalía de París y les ordenó cumplir con la legislación francesa.

Shein, por su parte, emitió un comunicado en el que confirmó la retirada de los productos en cuestión y aseguró que «mantiene una política de tolerancia cero hacia cualquier contenido o producto que infrinja las políticas de nuestra plataforma o las leyes aplicables».

«Nos tomamos este asunto muy en serio. Este tipo de contenido es totalmente inaceptable y va en contra de todo lo que defendemos. Estamos tomando medidas correctivas inmediatas y reforzando nuestros controles internos para evitar que esto vuelva a suceder», recalcó la compañía, además de confirmar una investigación interna sobre cómo estas muñecas eludieron las medidas de control de la web.

No es, sin embargo, el primer encontronazo entre las autoridades francesas y este gigante chino, que en Francia y en Europa en general es objeto frecuentemente de quejas por competencia desleal.

En Francia, ha sido objeto de varias sanciones relacionadas con la imposición ilegal de ‘cookies’ (ficheros pequeños que se almacenan en los equipos que se conectan a las webs que visitan los internautas y que éstas utilizan con mucha frecuencia para enviarles publicidad selectiva) y sin informarles correctamente, la última el pasado septiembre con una multa de 150 millones de euros.

El Gobierno se propone también imponer a partir de 2026 una tasa de 2 euros a los pequeños paquetes procedentes de fuera de la Unión Europea, con Shein y otros sitios chinos, como Temu, especialmente en la mira.

El mes pasado, además, Shein anunció que iba a abrir su primera tienda física en París, en el centro comercial BHV, que normalmente comercializa productos franceses.

Dado que es un lugar histórico y un emblema de París, el desembarco del gigante chino de bajo coste causó un fuerte revuelo y una petición en línea superó las 100.000 firmas en contra, pero el proyecto por el momento sigue adelante, con fecha de apertura del espacio de Shein prevista para el 5 de noviembre.

«Shein no es una marca pedopornográfica», afirmó esta tarde Karl-Stéphane Cottendin, director ejecutivo de BHV, en una entrevista a BFMTV, en la que mantuvo su determinación de mantener la apertura el miércoles de nueva boutique en una parte de su histórico edificio situado en la misma plaza del Ayuntamiento de París porque cree en su colaboración con el gigante del comercio electrónico asiático que tiene, dijo,»un lugar legítimo en Francia».EFE

