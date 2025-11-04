Shein, dispuesta a dar a la Justicia nombres de compradores de muñecas sexuales infantiles

2 minutos

París, 4 nov (EFE).- La plataforma china de comercio en línea Shein anunció este martes su disposición a colaborar «al cien por cien» con la Justicia francesa en la investigación abierta por la Fiscalía de París por la venta de muñecas sexuales de aspecto infantil y la difusión de imágenes pornográficas, que afecta también a Aliexpress, Temu y Wish, e incluso dará los nombres de los compradores si se le solicita.

«Cooperaremos al 100 % con la Justicia», declaró a la emisora RMC el portavoz de Shein en Francia, Quentin Ruffat, y afirmó que la empresa está dispuesta a facilitar los nombres de los compradores de muñecas sexuales con apariencia infantil y de carácter pedopornográfico. «Seremos totalmente transparentes con la Justicia; si nos lo solicitan, lo haremos», dijo.

La Fiscalía de París anunció anoche la apertura de cuatro investigaciones tras el descubrimiento el pasado fin de semana de la venta de muñecas sexuales de aspecto infantil en la plataforma Shein.

Las otras tres investigaciones judiciales afectan a las chinas AliExpres y Temu, así como a la estadounidense Wish, tras denuncias que señalan la venta de juguetes sexuales que se asemejan a niños.

Las investigaciones, encomendadas a la Oficina para Menores (Ofmin), se refieren a la «difusión de mensajes violentos, pornográficos o degradantes accesibles a menores» en los cuatro sitios web, y a la «difusión de imágenes o representaciones de menores de naturaleza pornográfica» en Shein y AliExpress.

La Dirección General de la Competencia, el Consumo y la Represión de Fraudes (DGCCRF) francés había dado la alerta el sábado pasado tras constatar «que el sitio web de comercio electrónico Shein comercializaba muñecas sexuales con apariencia infantil» y que «su descripción y categorización en el sitio web hacen difícil dudar del carácter pedopornográfico de los contenidos».

Posteriormente, la DGCCRF detectó en sus inspecciones la distribución de productos similares en el mercado por AliExpress.

Asimismo, emitió advertencias sobre la plataforma Temu y Wish por difundir contenido pornográfico sin filtrarlo para menores.

Además de Shein, la Dirección General de Competencia, Consumo y Lucha contra el Fraude de Francia remitió a las otras tres plataformas a la Fiscalía de París y les ordenó cumplir con la legislación francesa. EFE

