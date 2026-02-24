Shein abre 5 nuevas tiendas físicas en Francia tras haber suspendido sus planes en 2025

2 minutos

París, 24 feb (EFE).- Tras haber suspendido sus planes a finales de 2025, la marca china de moda rápida Shein finalmente abrirá este miércoles cinco nuevas tiendas físicas en las ciudades francesas de tamaño medio de Limoges, Angers, Dijon, Grenoble y Reims, informa este martes la prensa francesa.

Los cinco establecimientos, que debían de haber abierto sus puertas en noviembre pasado -según sus planes iniciales-, estarán dentro de la cadena de centros comerciales BHV.

Estas tiendas se unen a la ya abierta en París hace cuatro meses en el BHV del Marais, y que generó una gran polémica por sus prácticas y por sus implicaciones para el comercio local.

Shein, un gigante de la moda en línea, está en el punto de mira tanto del Gobierno francés como de la Comisión Europea (CE).

La propia CE anunció hace una semana la apertura de una investigación a la plataforma por lo que considera un «diseño adictivo», su falta de transparencia sobre sistemas de recomendación y la venta de artículos ilegales que incluyen «material de abuso sexual infantil».

Al descubrir en noviembre que en su plataforma se vendían muñecas sexuales con aspecto de niñas o armas de la clase A (machetes o puños de acero), el Gobierno francés dio a Shein un plazo de 48 horas para cumplir la normativa francesa y europea.

Finalmente, París decidió no suspender por el momento el acceso a Shein en Francia tras constatar que ya no ofrecía productos ilícitos en su web, pero advirtió de que tendría al gigante chino del comercio electrónico bajo «estricta vigilancia». EFE

atc/llb