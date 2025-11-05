Shein abre primera tienda física en París pese a fuerte polémica por su modelo de negocio

París, 5 nov (EFE).- El propietario del emblemático gran almacén BHV, situado a dos pasos de la catedral de Notre-Dame, mantiene este miércoles la apertura al público en su edificio de la primera tienda de Shein en Europa, pese a la polémica generada por la venta de muñecas sexuales con aspecto infantil en esa plataforma y denuncias por su modelo de negocio.

Tras abrir sus puertas el martes a influyentes en redes sociales, la primera tienda física de Shein acoge al público en general hoy, con la sombra de la investigación judicial abierta por «difusión de imágenes o representaciones de menores de naturaleza pornográfica», que también afecta a AliExpress, y por la «difusión de mensajes violentos, pornográficos o degradantes accesibles a menores», en la que además de esas dos plataformas figuran la también china Temu y la estadounidense Wish.

La tienda del mastodonte asiático, ubicada en la sexta planta de los emblemáticos almacenes BHV, enfrente del Ayuntamiento de la capital francesa, está previsto que comience su actividad a las 13.00 hora local (12.00 GMT) en un espacio de 1.200 metros cuadrados.

El prefecto de policía de París, Patrice Faure, sigue la inauguración con «especial atención» para garantizar la seguridad, ya que se esperan manifestantes en contra de la apertura de Shein y también fuerte afluencia de público.

Por su parte, el consistorio que dirige Anne Hidalgo ha exigido expresamente a BHV que retire las pancartas publicitarias de Shein que infringen la normativa y están sujetas a multa.

«Error estratégico» de BHV

El ministro de Vivienda y Asuntos Urbanos, Vincent Jeanbrun, deploró hoy la apertura de la tienda, que calificó de «error estratégico» de BHV, que actúa movido, en su opinión, por «el atractivo del dinero».

En declaraciones a TF1, el ministro consideró que es un «peligro» para los negocios locales.

«No podemos, por un lado, decir: ‘Queremos salvar a nuestros pequeños negocios y la economía francesa’, y por otro, abrirle las puertas de par en par a una empresa que practica el dumping social y medioambiental’, manifestó Jeanbrun.

La llegada de Shein a Francia es «peligrosa» porque «no es competencia leal», recalcó el ministro.

BHV defiende su apuesta por Shein

Aunque afirmó haber «considerado la posibilidad de interrumpir» su colaboración con el gigante asiático del comercio, el presidente de la Société des grands magasins (SGM, propietaria de los grandes almacenes BHV), Frédéric Merlin, de 34 años, defendió continuar con la colaboración con Shein porque le convenció la rápida reacción para retirar los productos pedopornográficos y facilitar a la justicia los nombres de los compradores si se lo pide.

«Confío en los productos que venderá Shein, fabricados por Shein en BHV (…) Hemos verificado el origen» de la ropa de la marca, que «fue importada legalmente» y fabricada en fábricas que no explotan a sus trabajadores ni a «niños», afirmó el martes a la emisora RTL.

Merlin explicó que está llevando a cabo en BHV «un proyecto experimental» para ver si los potenciales clientes, atraídos por los artículos de Shein, se animarán a comprar productos de otras marcas «en otras secciones» de los grandes almacenes.

Así, este miércoles, «el 100 % de las compras realizadas en Shein» dentro de BHV recibirán un cupón «de valor equivalente» para «canjear en otra sección de la tienda», dijo, al asegurar que lo que mantiene vivo el comercio minorista físico es la afluencia de clientes y denunció una «hipocresía generalizada» hacia Shein y sus «25 millones de clientes franceses» en la plataforma.

Goteo de marcas que dan la espalda a BHV

Entre tanto, sigue aumentando la lista de marchas que dan la espalda a BHV por su relación con Shein. La última en sumarse ha sido la casa de moda Agnès b.

El grupo Galeries Lafayette, que también se opone a la llegada de la marca a las tiendas que llevan su nombre, acordó este martes con SGM rescindir su contrato de colaboración en sus siete tiendas en capitales provinciales operadas por el grupo de Merlin, que pasarán a llamarse BHV. Cinco de estas tiendas albergarán productos de Shein. EFE

