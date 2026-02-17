Shein afirma que colaborará con la CE en su investigación por incumplir normativa digital

2 minutos

Bruselas, 17 feb (EFE).- La plataforma china Shein expresó este martes su voluntad de «cooperar plenamente» con la Comisión Europea (CE) en la investigación anunciada por el Ejecutivo comunitario por lo que considera un «diseño adictivo», su falta de transparencia sobre sistemas de recomendación y la venta de artículos ilegales que incluyen «material de abuso sexual infantil».

Shein afirmó en una reacción facilitada a EFE que se toma «muy en serio» sus obligaciones en virtud de la Ley de Servicios Digitales (DSA) de la UE, y mostró su disposición a seguir «cooperando plenamente» con la Comisión en el marco del procedimiento formal anunciado hoy.

La empresa también subrayó que ha realizado «inversiones significativas» para reforzar su cumplimiento de la DSA, y dijo haber tomado medidas como «el refuerzo de la protección de los usuarios más jóvenes», además de colaborar con la CE «en el despliegue de una solución de verificación de edad».

Shein recalcó que la protección de los menores y la reducción del riesgo de contenidos y conductas perjudiciales «son elementos centrales en el desarrollo y la gestión» de su plataforma.

La apertura de un procedimiento formal por parte de Bruselas se centra en los sistemas que tiene la plataforma para limitar la venta de productos ilegales en la Unión Europea, incluido «el contenido que podría constituir material de abuso sexual infantil, como muñecas sexuales», informó este martes la CE en un comunicado.

La investigación abierta en virtud de la Ley de Servicios Digitales está orientada a los «riesgos» relacionados con lo que Bruselas considera «un diseño adictivo del servicio», incluida la concesión de puntos o recompensas a los consumidores por su participación, así como en «los problemas que tiene Shein para mitigar estos riesgos».

Por último, la Comisión investigará la transparencia de los sistemas de recomendación que Shein utiliza para proponer productos a los usuarios.

En noviembre del pasado año, la CE solicitó información a Shein por tercera vez sobre las medidas que está llevando a cabo para prevenir que los menores tengan acceso a bienes ilegales, «en particular muñecas sexuales de apariencia infantil y armas».

Bruselas dio este paso después de que el Gobierno de Francia iniciase los trámites ante los tribunales para bloquear a Shein en ese país y tras la reunión que la vicepresidenta del Ejecutivo comunitario encargada de la política digital, Henna Virkkunen, mantuvo con la ministra delegada para Asuntos Digitales francesa, Anne Le Henanff, para analizar la cuestión. EFE

